Ligue Europa: du lourd pour la Juventus et Manchester United, le tirage complet des quarts et du tableau final

L'UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. Favoris à la victoire finale, Manchester United affrontera le FC Séville alors que la Juventus Turin défiera le Sporting Portugal avant de voir Anglais et Italiens potentiellement se retrouver en demi-finale.

En l'absence de club français après les éliminations de Rennes, Nantes et Monaco dès les barrages, le tirage des quarts de finale de Ligue Europa ne concernait pas directement la Ligue 1 ce vendredi à Nyon (Suisse). Mais les formations de l'élite vont quand même garder un oeil sur le tableau final à cause de la menace que font peser les équipes néerlandaises au niveau de l'indice UEFA.

Bonne nouvelle pour la France, Feyenoord affrontera un adversaire relevé lors des quarts de C3. Le dernier représentant batave en Ligue Europa jouera sa place dans le dernier carré contre la Roma de Jose Mourinho. Le match aller sera disputé le 13 avril prochain à Rotterdam avant la manche retour, une semaine plus tard, le 20 avril à Rome.

Une potentielle demi-finale Juventus-Manchester

Finaliste de la Conference League la saison passée contre l'AS Rome, après avoir notamment éliminé l'OM, le club de Rotterdam pourrait ensuite affronter Leverkusen ou l'Union Saint-Gilloise en demi-finale.

A noter aussi les beaux duels entre Manchester United et le FC Séville ainsi qu'entre la Juventus et le Sporting lors des quarts de finale. Réunis dans la même partie de tableau, Bianconeri et Red Devils pourraient se retrouver en demi-finale.

Le tableau final de la Ligue Europa

Quarts de finale (13 et 20 avril):

- Manchester United (Angleterre) - FC Séville (Espagne)

- Juventus (Italie) - Sporting (Portugal)

- Bayer Leverkusen (Allemagne) - Union Saint-Gilloise (Belgique)

- Feyenoord (Pays-Bas) - AS Rome (Italie)

Demi-finales (11 et 18 mai):

- Juventus ou Sporting - Manchester United ou FC Séville

- Feyenoord ou AS Rome - Bayer Leverkusen ou Union Saint-Gilloise