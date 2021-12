Inter: la banderole des supporters qui en veulent toujours à Lukaku

Alors qu'il a réaffirmé son amour pour l'Inter Milan dans une récente interview, Romelu Lukaku a eu droit à une réponse cinglante de la part des fans du club nerazzurri. Ils ont vécu son départ pour Chelsea comme une trahison et n'acceptent pas ses excuses.

Ils ne sont visiblement pas prêts de lui pardonner. Cinq mois après son départ pour Chelsea, certains supporters de l'Inter Milan en veulent toujours à Romelu Lukaku. C'est ce qu'ils lui ont fait comprendre en déployant une banderole ce vendredi à proximité du stade Giuseppe-Meazza. "Celui qui fuit sous la pluie ne compte pas, c'est celui qui reste dans la tempête qui compte. Ciao Romelu", peut-on lire sur ce message signé par la Curva Nord. Une réponse, sans doute, aux dernières déclarations de l'attaquant belge.

Lukaku s'est excusé auprès des supporters

Dans une interview donnée à Sky Sports, Lukaku a confié être frustré par sa situation actuelle à Chelsea, tout en clamant son amour pour l'Inter et ses supporters. "Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça, a-t-il confié. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'est pas le bon moment maintenant, mais aussi quand je suis parti, ce n'était pas le bon moment. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serais encore au top niveau pour gagner." Il a aussi présenté ses excuses aux fans du club nerazzurri : "J'aurais dû vous parler d'abord, surtout après tout ce que vous avez fait pour moi, pour ma famille, ma mère, mon fils, je ne l'oublierai jamais."

Des propos qui n'ont pas beaucoup plu à Thomas Tuchel, qui s'est dit "surpris" ce vendredi en conférence de presse, et un mea culpa jugé trop tardif (ou inutile) par les supporters de l'Inter, qui ne s'attendaient pas à le voir partir si vite. Revenu chez les Blues pour 115 millions l'été dernier, après avoir été sacré champion d'Italie avec Antonio Conte, Lukaku totalise sept buts et deux passes décisives cette saison en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues.