Chelsea: Lukaku agacé par sa situation après le changement tactique de Tuchel

Blessé en novembre puis touché par le Covid-19, Romelu Lukaku est régulièrement sur le banc des remplaçants de Chelsea ces dernières semaines. Une situation qui ne plaît pas à l’international belge.

Ce n’est pas un coup de gueule, mais une sortie dans la presse qui montre l’agacement vécu par Romelu Lukaku ces dernières semaines. La faute à des passages récurrents sur le banc des remplaçants de Chelsea après ceux à l’infirmerie. Blessé à la cheville droite, l’international belge a manqué plusieurs rencontres en octobre et novembre. A son retour, son statut avait changé. De titulaire indiscutable, l’ancien joueur d’Everton a endossé l’étiquette de remplaçant. Pour quatre rencontres de rang en Premier League… avant de contracter le Covid-19. Pour son retour en décembre, Lukaku a rappelé le buteur qu’il reste avec un but après son entrée à la pause à Aston Villa (3-1) lors du Boxing Day puis une nouvelle réalisation mercredi lors de sa titularisation face à Brighton (1-1).

>> Suivez la Premier League avec les offres de RMC Sport

"Tuchel a choisi de jouer avec un autre système"

Mais ces passages sur le banc ont agacé le Belge, tout comme les doutes sur son état de forme. "Physiquement, je vais bien, même mieux qu'avant, assure-t-il à Sky Sport. Après deux ans en Italie, pendant lesquels j'ai beaucoup travaillé à l'Inter avec des entraîneurs et un nutritionniste, physiquement je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras."

Lukaku veut rejouer un jour à l’Inter

Voilà pour une pierre dans le jardin de Tuchel. Mais les supporters des Blues pourraient également ne pas apprécier la sortie médiatique de Lukaku qui a clamé son amour… pour l’Inter Milan et ses fans. "Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'est pas le bon moment maintenant, mais aussi quand je suis parti, ce n'était pas le bon moment. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serais encore au top niveau pour gagner", assure-t-il. De quoi se réconcilier avec les supporters lombards, mais aussi fragiliser sa situation à Chelsea ?