Inter: privé du brassard par sa direction, Skriniar défendu par ses supporters

Milan Skriniar ne portera plus le brassard de capitaine de l’Inter Milan après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat et de s’engager avec le PSG l’été prochain. Le défenseur a reçu le soutien de ses supporters.

Milan Skriniar (27 ans) va conclure son aventure avec l’Inter Milan sans le brassard de capitaine. Une décision assumée par Giuseppe Marotta, directeur sportif, qui estime que le défenseur ne sera plus aussi légitime dans ce rôle en ne prolongeant pas son contrat et en se mettant d’accord avec le PSG pour l’été prochain. Le dirigeant fait son mea culpa sur ce dossier mais justifie son choix de priver l'international slovaque (58 sélections, 3 buts) du brassard jusqu’à son départ l’été prochain.

"Il y a certainement un peu de tristesse car nous aurions pu mieux gérer la situation, a confié Marotta à DAZN. Mais Milan est un professionnel sérieux. Il a légitimement fait un choix. Pour porter ce brassard, il y a des valeurs importantes qui doivent être partagées, comme le sentiment d'appartenance au projet. Si ces valeurs ne sont pas présentes, il ne peut pas être porté. C'est sévère mais ce n’est pas une mesure punitive, c’est la conséquence de ce qui s'est passé. Maintenant, Milan doit jouer dans l'intérêt du club et des supporters qui croient en lui: je suis sûr que ce sera le cas."

Les ultras appellent à respecter Skriniar

S’il a perdu son brassard, qu’il portait en l’absence de Samir Handanovic, Skriniar n’évoluera pas dans un climat tendu puisque les ultras de la Curva Nord ont publié un communiqué dans lequel ils ont indiqué comprendre le choix du joueur qui s’est expliqué auprès d’eux. "Skriniar nous a expliqué que, l'été dernier, le club l'avait informé qu'il allait être mis sur le marché et malgré lui il a dû passer à l'action pour trouver une nouvelle destination. Après avoir reçu l'intérêt du PSG et certain que l'Inter l'aurait vendu de toute façon, il a obtenu une offre que l'Inter – quand le club a changé d'avis – n’a pas pu égaler."

"Milan a tenté de répondre à l'Inter en abaissant ses exigences sur le renouvellement, incapable toutefois d'ignorer l'offre de Paris, mais se montrant en tout cas disposé à renoncer à une perspective de plusieurs millions d'euros, poursuit le communiqué. Les raisons du portefeuille ont dépassé celles du cœur, nous n'avons pas envie de crucifier un joueur qui a contribué à nous donner tant de satisfaction. Nous invitons chacun à le traiter au moins avec respect pour le professionnalisme dont il a fait preuve durant son séjour à Milan."