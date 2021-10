Italie : la "honte" de Chiellini après les insultes racistes visant Koulibaly

Victime d’insultes racistes lors du match contre la Fiorentina dimanche dernier, le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly a vu le capitaine de la sélection italienne Giorgio Chiellini prendre la parole en témoignant de sa "honte" après avoir vu les actes des supporters d’un club qu’il a côtoyé le temps d’une saison (2004-2005).

Lors de la rencontre entre Naples et la Fiorentina dimanche dernier (2-1), le monde entier a pu être témoin dimanche dernier des cris racistes subis par le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly (30 ans) par des supporters de la Fiorentina. Des images qui ont fait réagir le défenseur de l’Italie Giorgio Chiellini (37 ans), qui durant la conférence de presse ce mardi à la veille de la demi-finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, n’a pas caché sa colère: "J’ai eu honte en tant qu’Italien et en tant que Toscan", a-t-il déclaré.

Tout en réclamant plus de fermeté concernant la mise en application des lois condamnant le racisme: "En Europe, beaucoup parlent de l'Italie comme d'un pays raciste, je pense que ce n'est pas le cas. Mais il faut faire plus, pour ne pas donner une mauvaise image de nous. Les lois doivent être appliquées".

La Fédération italienne a ouvert une enquête

Ce lundi, le parquet de la Fédération italienne de football a annoncé l’ouverture d’une enquête après ces insultes racistes: "Concernant les expressions de type raciste prononcées par les supporters de la Fiorentina au joueur de Naples Kalidou Koulibaly, le parquet fédéral a ouvert une enquête après avoir pris connaissance des rapports de ses propres inspecteurs et entendu le joueur".

La Fiorentina a également tenu à s’excuser auprès de Kalidou Koulibaly, mais aussi de Victor Osimhen et Franck Zambo Anguissa, visés par ces mêmes cris discriminatoires: "La Fiorentina exprime la condamnation la plus ferme et la plus sévère pour les épisodes de racisme qui ont eu lieu lors du match contre Naples. Une fois que les institutions responsables auront identifié les coupables de cet acte grave, il appartiendra à la Fiorentina elle-même de leur interdire l'accès au stade, en espérant le même engagement de tous les clubs, ainsi que l'application des règles qui doivent toujours être le même pour tout le monde".