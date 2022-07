Italie: Palerme devient le 12e club de la galaxie City group

Tout juste promu en Serie B après sa liquidation et relégation administrative, le club de Palerme est passé sous le pavillon du City group ce lundi. Il devient ainsi le 12e club à être détenu par la société émiratie affiliée à Manchester City.

Ce lundi, le Palerme FC, promu en Serie B trois ans après sa liquidation et sa relégation en Serie D, est devenu la nouvelle propriété du City Football Group. Le CFG est désormais le nouvel actionnaire majoritaire du club palermitain, et détient 80% de son capital. Dario Mirri, ancien propriétaire du club, garde 20% et reste à la présidence.

"Palerme est un grand club historique"

Le club italien vient s'ajouter à la longue liste des clubs détenus par la holding émiratie : outre Manchester City, on y trouve le New York City FC (États-Unis), Melbourne City FC (Australie), Yokohama F. Marinos (Japon), Girona FC (Espagne), Montevideo City Torque (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (Japon), Mumbai City FC (Inde), Lommel SK (Belgique), le Club Bolivar (Bolivie) et Troyes.

Ferran Soriano, PDG du City Football Group, a déclaré lors de la présentation ce lundi : "Palerme est un grand club historique et possède une identité forte et fière. Nous collaborerons avec Dario Mirri pour consolider son extraordinaire travail, qui vise - au cours des prochaines années - à la croissance durable de Palerme. Il s'agit d'une équipe très spéciale, et notre rôle sera d'ajouter de la valeur à tout ce qui la rend si spéciale et d'améliorer constamment les performances sur le terrain et en dehors, en tirant parti de notre expérience et de notre expertise."

"Nous voulions trouver le bon investisseur"

L'Espagnol s'est félicité de cette première arrivée du City Group en Italie : "L'Italie est l'un des pays les plus passionnants et les plus enthousiastes du monde en matière de football, marqué par une riche histoire de succès nationaux et de clubs, des fans passionnés et une foule de footballeurs fantastiques. Nous sommes ravis que le City Football Group ait étendu sa présence en Italie."

Le président du club Dario Mirri s'est voulu rassurant concernant l'arrivée du groupe émirati : "Nous voulions trouver le bon investisseur, avec une connaissance approfondie du football, pour nous aider à suivre notre chemin. C'est ce qu'apporte la présence du City Football Group. Nous avons convenu de l'investissement avant la fin de la saison et nous savons que nous pouvons compter sur un partenaire qui est prêt à développer Palerme de la bonne manière. Je suis ravi de continuer à travailler avec le City Football Group. Ils comprennent et respectent la culture et les traditions de notre club. Nous nous lançons ensemble dans un projet dont je suis sûr que tous nos fans seront fiers."