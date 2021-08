Italie: Pellissier tente de faire renaître le Chievo Vérone, tout juste disparu

Ce samedi, le Chievo Vérone a officiellement disparu, sans même être reparti en Serie D où il a avait été relégué administrativement cet été. Mais Sergio Pellissier, l’ancien capitaine emblématique, se bat pour tenter de faire toujours vivre le club.

Malgré 19 saisons passées en Serie A au XXIe siècle, l’AC Chievo Vérone n’est plus. Criblé de dettes, le club italien n’a pas trouvé de repreneur alors qu’il avait été relégué de Serie B à Serie D (quatrième division) par le CONI (Comité olympique italien) en fin de saison dernière, malgré une huitième place finale.

Le 5 août dernier, le Chievo publiait à ce jour son dernier post sur son compte Twitter: l’annonce officielle du recours déposé auprès du Conseil d’Etat contre la condamnation du tribunal administratif. Ce samedi, Mediaset annonçait la fin de l’histoire du club, faute d'acheteur, en relayant le message de désespoir de Sergio Pellissier, attaquant du Chievo pendant près de deux décennies et à l’origine d’un projet de reprise tombé à l’eau.

Pellissier a manqué de temps et de partenaires

"Malheureusement, l’histoire de ce club qui m’a tant donné s’est terminée aujourd’hui, a écrit le joueur sur son compte Instagram ce samedi. Aujourd'hui est l'un des jours les plus tristes de ma vie. J'ai tellement essayé et j'espérais vraiment pouvoir recommencer avec un autre club et continuer cette fantastique histoire, cela aurait été merveilleux. Mais malheureusement, je n’y suis pas parvenu".

Joueur le plus capé (517 matchs) et deuxième meilleur buteur (139 réalisations) du Chievo, Pellissier a expliqué avoir manqué de temps et de soutien: "Nous avons essayé. Je regrette juste d’avoir eu si peu de temps et une période très compliquée pour trouver des sponsors. Adieu mon cher Chievo. Pour moi, tu seras toujours l'équipe la plus importante de ma vie".

Et le "FC Chievo 1929" apparut

Mais l’ancien international italien (1 sélection, 1 but en 2009) ne semble pas baisser les bras puisque ce lundi, à quelques heures de la date limite d’inscription en Serie D fixée à ce mardi 24 août, l’ex-attaquant révèle avoir fondé le FC Chievo 1929. "Je ne renonce à rien. Ce n'est pas fini. J'essaie, pour le Chievo je ne peux pas abandonner face aux premières difficultés", explique-t-il dans les colonnes de L’Arena di Verona.

Comme le révèle l'éventuel futur président du club - il n'exclut pas la possibilité, cette nouvelle entité ne sera pas en mesure de démarrer en quatrième division mais devrait seulement repartir en championnat régional amateur. "Là où ce sera possible", résume Pellissier. En 92 ans d'existence, le Chievo Vérone a compté un seul titre en Serie B (2008) après avoir passé le plus clair de son temps dans les divisions inférieures. Avant, peut-être, de renaître miraculeusement de ces cendres.