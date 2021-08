Serie A: première victorieuse pour Giroud et Maignan avec l’AC Milan

Titulaires pour le premier déplacement de la saison à Gênes, les Français Olivier Giroud et Mike Maignan ont débuté leur nouvelle aventure avec l’AC Milan par un succès (0-1), lundi soir lors de la première journée de Serie A.

Petite victoire mais victoire quand même pour Mike Maignan et Olivier Giroud avec leur nouvelle équipe. En déplacement sur la pelouse de la Sampdoria Gênes lundi soir en match de la première journée de la saison de Serie A, l’AC Milan s’est imposée par le plus petit écart (0-1) grâce à un but de Brahim Diaz tôt dans la rencontre (9e).

Tous les deux arrivés cet été dans le Championnat italien, les internationaux français Mike Maignan et Olivier Giroud ont été titularisés par Stefano Pioli, dans une équipe à l’accent tricolore puisque Theo Hernandez a également débuté sur le côté gauche de la défense milanaise. Ils ont joué l’intégralité de la rencontre, tandis que l'ancien parisien Alessandro Florenzi est entré pour les dix dernières minutes.

Giroud a pesé, Maignan a distribué

Alors que Zlatan Ibrahimovic se remet toujours de sa blessure à un genou survenue avant l’Euro et ne devrait réintégrer le groupe qu’à la mi-septembre, Giroud a plutôt à son aise seul à la pointe d'un 4-2-3-1, même s’il n’a pas marqué. Le récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, qui avait marqué à trois reprises avec sa nouvelle équipe durant la phase de préparation, a souvent pesé sur la défense adverse, et n’a pas été loin d’ouvrir son compteur but en match officiel (40e).

Champion de France avec Lille la saison dernière, Mike Maignan a fait ce qu’il fallait pour tenter de faire oublier Gianluigi Donnarumma dans le but milanais, lui qui a été titulaire lors de tous les matches de préparation cet été. Le gardien tricolore a été attentif par deux fois (17e, 52e), mais a surtout impressionné par son jeu au pied. C’est lui qui adresse une superbe ouverture vers Davide Calabria, passeur décisif pour Diaz ensuite.