Italie: Venise de retour en Serie A, 19 ans après

Vainqueur des barrages d'accession contre Cittadella, Venise va retrouver la Serie A 19 ans après l'avoir quittée. Le club accompagne Empoli et la Salernitana, également promus, tandis que Benevento, Crotone et Parme descendent.

Venise, vainqueur de la finale des barrages d'accession de Serie B contre Cittadella: 1-1 au retour jeudi après la victoire à l'aller 1-0, va faire son retour en Serie A, vingt ans après sa dernière saison dans l'élite (2001-2002). Le Venezia FC accompagne en Serie A Empoli et la Salernitana, promus à l'issue de la saison régulière (deux premières places).

Longtemps menés et réduits à dix jeudi soir lors de la finale retour, même si une défaite par un but d'écart leur suffisait pour passer, les Vénitiens ont fait le dos rond toute la seconde période avant d'assurer le coup avec le but égalisateur dans le temps additionnel (90+3e) par Riccardo Bocalon, un natif de la "Cité des Doges".

Benevento, Crotone et Parme relégués

Lors de ce match retour, Cittadella, qui visait la première accession de son histoire en Serie A, pourra nourrir des regrets après avoir joué à onze contre dix depuis la 36e minute à la suite de l'exclusion, pour un second avertissement pour une intervention en retard, du défenseur du Venezia Pasquale Mazzocchi.

Cittadella, en tête depuis la 25e minute grâce au but rageur de Federico Proia, n'a toutefois pas su profiter de cet avantage numérique face à une équipe de Venise compacte et bagarreuse. Et qui n'avait plus connu l'élite depuis la saison 2001-2002. Empoli, la Salernitana et Venise prendront dans l'élite les places de Benevento, Crotone et Parme.