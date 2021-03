Juventus: Buffon suspendu un match pour blasphème

Gianluigi Buffon loupera ce samedi le derby de Turin en Serie A. Le gardien de la Juventus a écopé d'un match de suspension pour avoir tenu des propos blashphématoires lors d'une rencontre face à Parme en décembre dernier.

Le gardien de but de la Juventus Gianluigi Buffon a écopé ce mardi, en appel, d'un match de suspension pour des propos "blasphématoires", a déclaré la Fédération italienne de football. Le joueur, âgé de 43 ans, avait reçu le mois dernier une amende de 5000 euros, sans suspension, mais le procureur avait fait appel de la décision.

Buffon a prononcé des propos "blasphématoires" adressés à son coéquipier Manolo Portanova lors du match Juventus-Parme du 19 décembre, remporté 4-0. Dans les stades sans public, les propos des joueurs ou des dirigeants captés par les micros et les caméras donnent de plus en plus lieu à des suites disciplinaires en Italie.

Buffon veut continuer sa carrière

Après le milieu de l'AS Rome Bryan Cristante en décembre 2020, l'ailier de la Lazio Rome Manuel Lazzari a également écopé en février d'un match de suspension pour des propos "blasphématoires" tenus sur le terrain. Buffon sera privé du derby contre Torino samedi, même s'il occupe cette saison un poste de remplaçant.

Ces derniers jours, Buffon a indiqué son envie de trouver un nouveau challenge pour la saison prochaine, alors qu'il ne devrait pas prolonger l'aventure avec la Juventus. L'historique gardien des Bianconeri espère partir d'ici là avec un dernier trophée, en remporant la Coupe d'Italie où la Juventus rencontrera l'Atalanta en finale.