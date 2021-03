Mercato: Buffon va quitter la Juventus mais pourrait continuer

Selon la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon va quitter la Juventus l’été prochain. Le gardien de 43 ans chercherait un nouveau challenge dans un club ambitieux mais devrait arrêter s’il ne trouve pas.

L’histoire entre Gianluigi Buffon (43 ans) et la Juventus devrait s’arrêter une deuxième fois l’été prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, le mythique gardien italien va quitter le club piémontais vingt ans après son arrivée. Une longue aventure seulement entrecoupée d’une escapade d’un an avec le PSG (2018-2019). Il ne s’était pas éternisé dans la capitale française - dont il conserve un très bon souvenir - pour mieux revenir chez les Bianconeri, le club qui l’a révélé au plus haut niveau mondial après des débuts remarqués à Parme (1994-2001).

Buffon arrive en fin de contrat en juin prochain et ne prolongera pas son contrat. La question de sa retraite sportive se posera encore plus que ces dernières saisons. Mais elle ne serait pas encore tranchée. Selon la Gazzetta, Buffon serait encore tenté par un nouveau challenge et chercherait un projet ambitieux. S’il ne trouvait pas, il devrait raccrocher, précise le quotidien sportif italien.

Il jouera au maximum jusqu'en 2023

Début mars, "Gigi" avait confié qu'il s'estimait encore en mesure de joueur deux ans maximum. "Dans ma tête, il y a vraiment un panneau stop, une date limite qui est juin 2023, avait-il déclaré dans le Guardian. C'est le maximum, vraiment, vraiment le maximum. Mais je pourrais aussi arrêter de jouer dans quatre mois."

Champion du monde 2006 avec l’Italie, décuple champion d’Italie, Buffon n’a jamais décroché la Ligue des champions, trophée derrière lequel il semble courir en cette fin de carrière. Trois fois finaliste de l’épreuve (2003, 2015 et 2017), le gardien a suivi de loin la course à la coupe aux grandes oreilles ces dernières saisons avec l’élimination du PSG en 8es face à Manchester United en 2019, et celles de la Juventus au même stade de la compétition face à Lyon en 2020, puis contre Porto cette année.

La coupe d'Italie, son dernier objectif avec la Juventus

Depuis son retour à la Juve en 2019, Buffon doit se contenter d’un rôle de doublure derrière le numéro 1, Wojciech Szczesny. Il n’a disputé que dix matchs toutes compétitions confondues cette saison. Andrea Pirlo, son ancien coéquipier désormais entraîneur de la Juve, le titularise en Coupe d’Italie, compétition où la Juventus disputera la finale face à l’Atalanta Bergame, le 19 mai prochain. Son dernier objectif avant le clap de fin à Turin.