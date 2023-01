Juventus: comment les joueurs ont réagi au retrait de 15 points en Serie A

A l’image de leur capitaine Leonardo Bonucci, les joueurs de la Juve appellent à l’unité après le retrait de 15 points en Serie A écopé par le club turinois.

La Juventus sous le choc. Le légendaire club italien est tombé de très haut vendredi. Epinglée par la justice pour des irrégularités sur le plan financier, la Vieille Dame a écopé de 15 points de pénalité en Serie A. Une très lourde sanction qui fait passer l’équipe de Massimilliano Allegri de la 3e à la 10e place au classement, à 15 points du podium. Dur à encaisser pour les tifosi mais surtout pour les joueurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs turinois ont néanmoins montré qu’ils étaient très loin de baisser les bras.

Bonucci : "Aujourd'hui, il est encore plus important d’être une équipe"

Capitaine exemplaire, le défenseur Leonardo Bonucci a posté un message fort d’unité. "Tous ensemble. Aujourd’hui il est encore plus important d’être une équipe. Suivons notre chemin", a écrit l’Italien, un post illustré par une photo en noir et blanc des joueurs de la Juventus, soudés et disposés en cercle. Un cliché repris par plusieurs Turinois à l'image de l'international italien Federico Chiesa. Le milieu de terrain Manuel Locatelli a quant à lui fait dans la sobriété en postant une photo du logo de la Vieille Dame planant sur le toit de l'Allianz Stadium.

La Story de Paredes après la lourde sanction écopée par la Juve © @Instagram

"United we can"

Même élan de solidarité pour le gardien de but Mattia Perin qui appelle "au combat", un post liké par son partenaire Angel Di Maria. Pas d’abattement non plus pour le milieu de terrain argentin Leandro Paredes. L’ex-Parisien a posté en Story une belle image de joie des joueurs turinois illustrée par des deux cœurs noir et blanc et un emoji force.

Enfin malgré son statut de 3e gardien, Carlo Pinsoglio a lui aussi tenu à poster un message positif et conquérant : "Un groupe devient une véritable équipe quand tous les membres qui le composent ont suffisamment confiance en eux", estime l’Italien avant de conclure son post par "United we can" qui se passe de traduction.