Juventus: "l'unité a échoué", la lettre d’adieu d’Agnelli à ses anciens employés

Andrea Agnelli, désormais ex président de la Juventus après son départ lundi, a adressé une lettre d’adieu aux salariés du club dans laquelle il regrette que "la cohésion a échoué".

Séisme à la Juventus. Andrea Agnelli, président du club, et l’ensemble du conseil d’administration ont claqué la porte du club, lundi à l’issue d’une réunion extraordinaire. Cette annonce fracassante intervient au cœur d’une enquête récemment lancée par la justice italienne baptisée "Prisma" sur les comptes du club piémontais à la recherche d’éventuelles anomalies. Au moment de partir, Agnelli a adressé un courrier aux employés du club, qu’il a dirigé pendant douze ans, comme rapporté par Mediaset.

"Jouer pour la Juventus, travailler pour la Juventus, un seul objectif : gagner, lance-t-il. Quiconque a le privilège de porter le maillot noir et blanc le sait. Ceux qui travaillent en équipe savent que le travail acharné l'emporte sur le talent si le talent ne travaille pas dur. La Juventus est l'un des plus grands clubs du monde et quiconque y travaille ou y joue sait que le résultat est le résultat du travail de toute l'équipe. Nous sommes habitués à gagner par l'histoire et l'ADN. Depuis 2010, nous avons honoré notre histoire en obtenant des résultats extraordinaires: le Stadium (le nouveau stade, ndlr), neuf championnats masculins consécutifs, le premier en Italie à avoir une série Netflix et Amazon Prime, le J|Medical (centre médicale du club), cinq championnats féminins consécutifs à partir du jour zéro. Et encore, l'accord avec Volkswagen (peu le savent), les finales à Berlin (Ligue des champions 2015, perdue contre le Barça) et Cardiff - nos grands regrets – (finale de Ligue des champions 2017 perdue contre le Real), l'accord avec adidas, la Coupe d'Italie Next Gen, le premier club à représenter les clubs au Comité Exécutif de l'UEFA, le J|Musée et bien plus encore."

"Quand l'équipe était compacte, nous ne craignions personne"

Après cette liste de succès, il file la métaphore avec le terrain en estimant que le manque de cohésion l’a poussé à rendre son tablier. "Des heures, des jours, des nuits, des mois et des saisons dans le but de toujours s'améliorer en vue de quelques moments décisifs, poursuit-il. Chacun de nous sait se remémorer le moment avant d'entrer sur le terrain: sortez du vestiaire et tournez à droite, descendez une vingtaine de marches avec une grille au milieu, montez encore une dizaine de marches et vous y êtes: "el miedo escénico" (le traque de l’artiste) et à ce moment où vous savez que vous avez toute l'équipe avec vous, l'impossible devient réalisable. Bernabeu, Old Trafford, Allianz Arena, Westfallen Stadium, San Siro, Geōrgios Karaiskakīs, Celtic Park, Camp Nou: partout où nous allions quand l'équipe était compacte, nous ne craignions personne."

"Quand l'équipe n'est pas compacte, elle prête son flanc aux adversaires et cela peut être fatal, conclut-il. A ce moment-là, il faut être lucide et contenir les dégâts: nous sommes face à un moment délicat du point de vue de l'entreprise et l’unité a échoué. Mieux vaut partir tout le monde ensemble, donnant la possibilité à une nouvelle formation de renverser ce match. Notre prise de conscience sera leur défi: être à la hauteur de l'histoire de la Juventus. Je continuerai à imaginer et à travailler pour un meilleur football, soutenu par une citation de Friedrich Nietzsche: "Et ceux qu'on voyait danser étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique". N'oubliez pas, nous nous reconnaîtrons d'un coup d'œil: nous sommes le peuple de la Juve! Jusqu'à la fin… Andrea." Après cette annonce fracassante, Maurizio Scanavino a été nommé au poste de directeur général.