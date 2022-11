Séisme à la Juventus, le président Agnelli et les principaux dirigeants claquent la porte

Le président Andrea Agnelli et l’ensemble du conseil d’administration de la Juventus ont démissionné ce lundi lors d’une réunion extraordinaire. Un séisme qui intervient alors que le parquet de Turin a lancé une enquête baptisée "Prisma" afin d’étudier les comptes du club piémontais à la rechercher d’éventuelles anomalies.

Une page se tourne à la Juventus. Après douze ans de présidence, Andrea Agnelli a décidé de claquer la porte, tout comme l’ensemble du conseil d’administration. Comme indiqué par un communiqué du club, les principaux dirigeants de la Vieille Dame ont démissionné de leur poste ce lundi soir lors d’une réunion extraordinaire. Aux côtés d’Andrea Agnelli (en poste depuis mai 2010), son vice-président Pavel Nedved, le PDG Maurizio Arrivabene, ainsi que Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia et Suzanne Keywood ont annoncé leur départ.

Durant ce sommet, Maurizio Scanavino a été nommé au poste de directeur général. Le dirigeant italien de 49 ans a notamment travaillé dans les secteurs de l'automobile (pour le groupe Fiat), du conseil et de l'édition. Le conseil d’administration qui vient de démissionner poursuivra ses activités jusqu’à l’assemblée général des actionnaires convoquée le 18 janvier 2023. Un nouveau CA devrait ensuite être nommé à ce moment-là.

La comptabilité du club dans le viseur des autorités

Ce séisme intervient alors que le parquet de Turin a lancé une enquête baptisée "Prisma" afin d’éplucher les comptes du club piémontais à la recherche d’éventuelles anomalies. La Juventus avait annoncé la semaine dernière le report de son assemblée générale au 27 décembre prochain.

Après un début de saison décevant, la Vieille Dame a été éliminée dès la phase de poules de la Ligue des champions. Troisième de son groupe derrière le Benfica Lisbonne et le PSG, le géant de Serie A affrontera le FC Nantes en barrage de Ligue Europa (16 et 23 février). Les coéquipiers de Dusan Vlahovic occupent actuellement la troisième place de leur championnat, avec dix points de retard sur Naples et deux sur l’AC Milan.