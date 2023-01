Juventus: la réaction d'Allegri après les 15 points de pénalité infligés à la Vieille Dame

Lourdement sanctionnée par la justice italienne vendredi suite à des transferts frauduleux, la Juventus va affronter l'Atalanta ce week-end. L'occasion pour Maximiliano Allegri de "prendre des points", sans penser aux 15 perdus en raison des sanctions.

A 24h d'un match entre la Juventus et l'Atalanta, l'entraîneur de la Vieille Dame Max Allegri est revenu sur la lourde sanction contre son club, annoncée ce vendredi suite à des transferts frauduleux. Le technicien préfère se focaliser sur le terrain et laisse la partie judiciaire à l'administration.

"Les joueurs ne doivent penser qu'au terrain"

"Les événements judiciaires concernent le club : nous devons penser uniquement au terrain pour ne pas nous retrouver avec des regrets dans deux mois quand il y aura une sentence définitive", a lancé l'entraîneur de la Juventus, reléguée à la 10e place suite à ce retrait de 15 points.

Dimanche, la Juventus affrontera l'Atalanta Bergame. Un match non-diffusé en France pour des raisons bien particulières. Pour Allegri, c'est un "match spécial". "Suite aux événements d'hier (vendredi), nous devons prendre encore plus de points et continuer à travailler, en faisant profil bas : c'est pour cela que nous sommes ici, les joueurs ne doivent penser qu'au terrain."

"Absolument rien ne change, nous devons marquer des points"

"Qu'est-ce qui change avec les 15 points de sanction ? Absolument rien ne change, nous devons marquer des points, a-t-il poursuivi. Ce matin j'ai parlé avec Scanavino, aujourd'hui à 14h30 le président Ferrero sera là avec lui et ils parleront à l'équipe, ensuite il ne nous reste plus qu'à nous entraîner et à nous préparer pour le match contre l'Atalanta."

"Compte tenu de notre nouveau classement en championnat, qui est un fait pour le moment, nous devons gagner pour atteindre 25 points et ensuite, dans la seconde moitié de la saison, essayer de remonter lentement au classement." Laissant entendre que la Juventus devrait faire appel, il assure que le verdict final sera rendu "dans deux mois" et qu'ils ne doivent "pas avoir de regrets parce que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire".

"Il y a encore 60 points à prendre"

"Pensons à gagner des matchs sur le terrain et à gagner des places, en attendant essayons d'atteindre la septième place et ensuite nous verrons", observe Allegri avec philosophie. Evoquant les objectifs pour le reste de la saison, il assure que "toutes les situations négatives peuvent être transformées en opportunités et aujourd'hui l'objectif est de faire le maximum". "Le maximum en Europa League pour aller en Champions League, le maximum en Coupe d'Italie, et ce n'est pas facile. Et il y a encore 60 points à prendre dans le championnat."