Juventus: le nouveau maillot pour la saison prochaine dévoilé

La Juventus a présenté ce vendredi son nouveau maillot "home" pour la saison 2022-2023.

Une saison à oublier pour la Vieille Dame. Pour la première fois depuis 2011, la Juventus va terminer un exercice sans trophée. Distancée en Serie A (4e), la formation de Massimiliano Allegri a perdu ses dernières illusions mercredi soir en s’inclinant contre l’Inter en finale de la Coupe d’Italie.

Deux jours après ce revers, les supporters bianconeri ont pu au moins se projeter sur la saison 2022-2023 avec la présentation du futur maillot à domicile. Sans surprise, les partenaires d’Adrien Rabiot revêtiront une tunique aux traditionnelles bandes noires et blanches. Le maillot confectionné par Adidas sera porté pour la première fois lundi soir pour la réception de la Lazio pour les hommes et samedi face à l’AC Milan pour l’équipe féminine.

Di Maria l'a liké...

La surprise relayée par les médias italiens et argentins est venue de… Paris. L’attaquant du PSG Angel Di Maria a en effet liké sur le compte Instagram de la Juve le nouveau maillot des Turinois. Or l’international argentin, en fin de contrat à Paris et sur le départ, serait courtisé avec insistance par la Juve. Il n’en fallait pas davantage pour exciter les tiffosi et alimenter la rumeur d’une signature prochaine d’el fideo à la Juve.