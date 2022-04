Juve-Inter: "C'est difficile de jouer à 11 contre 12", la frustration de Rabiot et des Turinois après la défaite

Battue par l'Inter après un pénalty retiré de Calhanoglu (0-1), la Juventus a sans doute dit adieu au titre de champion d'Italie. Mais au-delà de la défaite, les Turinois n'ont pas apprécié les décisions de l'arbitre.

Les Turinois ne se sont pas remis de l'incroyable imbrioglio autour du pénalty de Calhanoglu, d'abord arrêté par Szczesny, puis retiré et inscrit par le Turc lors de la victoire de l'Inter Milan face à la Juventus (1-0). Un fait de jeu qui a provoqué la colère des joueurs de la Vieille Dame, sur et en dehors de la pelouse. À commencer par Massimiliano Allegri. Fou de rage, le coach transalpin a jeté sa veste sur le terrain. Une colère qui n'est pas retombée au coup de sifflet final. "Évitons de dire des choses qui ne sont pas tellement nécessaires maintenant, parlons de la performance", a simplement balayé l'entraîneur de la Juventus en conférence de presse.

La Juventus dit adieu au titre

Sur Instagram, Adrien Rabiot y est allé encore plus fort. "Excellent match, bravo tout le monde ! Dommage pour le résultat, mais c'est difficile de jouer à 11 contre 12 !". Cette sixième défaite de la saison en Serie A semble sonner le glas pour la Juventus, 4e à sept points du Milan AC, qui peut creuser davantage l'écart ce lundi en cas de victoire face à Bologne, en clôture de la 31e journée. Massimiliano Allegri a d'ores-et-déjà la tête à la saison prochaine.

"Nous sommes définitivement hors de la course au championnat, maintenant nous devons marquer le plus de points possible pour terminer quatrième et nous préparer du mieux que nous pouvons pour le prochain championnat. Il y a toutes les conditions pour grandir. Cela dit, nous devons honorer ces sept matchs de la meilleure façon possible, et nous devons aussi marquer des points. parce que la Roma est encore à cinq points de nous."