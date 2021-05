Juventus: Pirlo a du mal à reconnaître la supériorité de l'Inter

La Juventus recevra samedi l'Inter, nouveau champion d'Italie, en Serie A. A la veille de la rencontre, l'entraîneur turinois Andrea Pirlo a certes salué la performance milanaise, mais il a surtout parlé des erreurs de son équipe.

Joue-la comme Mbappé. Deux jours après la déclaration remarquée du Parisien sur l'éventuel sacre du LOSC en Ligue 1, l'entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo a été interrogé sur celui de l'Inter en Serie A. Un Inter qu'il affrontera samedi dans le cadre de la 37e journée. Et comme l'attaquant français, l'entraîneur italien a eu du mal à s'émerveiller de la performance du rival...

"Est-ce que l'Inter était supérieur à nous? Je ne sais pas, a-t-il répondu ce vendredi devant la presse. S'ils ont remporté le championnat ça montre en tout cas qu'ils ont fait mieux que nous, qu'ils ont été plus réguliers, qu'ils avaient plus faim." Et d'ajouter une précision quelques minutes plus tard: "Ils ont remporté le Scudetto, et les autres, dont la Juve, n'y sont pas parvenus. Donc félicitations à eux. Mais nous aurions pu faire mieux."

"Quand vous n'avez pas ce feu en vous à chaque match, vous perdez des points qui coûtent cher à la fin"

Selon Pirlo, la Vieille Dame a manqué de régularité cette saison. Surtout contre les "petites" écuries. "Dans certaines situations, nous avons manqué de compacité, il aurait suffi d'un tout petit peu plus pour prendre davantage de points, estime le technicien. Mais quand vous n'avez pas ce feu en vous à chaque match, vous perdez des points qui coûtent cher à la fin. Beaucoup d'erreurs ont été faites. J'en parlerai avec tout le staff à la fin de la saison."

En attendant, la Juve - 5e du classement - doit impérativement faire un résultat contre l'Inter ce week-end pour rester dans la course à la Ligue des champions. "Nous aurons une énorme motivation demain (samedi), prévient son coach. Affronter le nouveau champion d'Italie doit susciter quelque chose de supplémentaire chez nous. Nous avons le désir de remporter ce match."