La phrase forte de Mbappé sur le PSG: "Si on perd le championnat, c'est nous qui l'aurons perdu"

Après la demi-finale de Coupe de France remportée par le PSG aux tirs au but à Montpellier, Kylian Mbappé a évoqué la possibilité que le titre échappe aux Parisiens. Pour lui, une telle issue serait à mettre sur le compte des faux pas du club de la capitale, plutôt que sur la performance du LOSC.

Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a assisté impuissant à la séance de tirs au but finalement remportée mercredi soir par le Paris Saint-Germain contre le Montpellier HSC en demi-finale de la Coupe de France (2-2 puis 6-5). En interview d'après-match pour Eurosport, le buteur parisien en a profité pour évoquer la course au titre de champion de France désormais compromise pour le club de la capitale.

"Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné", a-t-il ainsi lâché, sans citer le Losc qui possède trois points d'avance à deux journées de la fin.

"Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables", a ensuite écrit le champion du monde sur Instagram pour apporter des précisions.

"Avant j'étais un peu plus centré sur moi-même"

Concernant le match de la soirée à La Mosson, le champion du monde a salué le sang-froid de ses partenairse lors des tirs au but: "J'étais très content des gars, ils ont super bien tiré, avec des gestes forts. Dans le contenu, on a été meilleurs que sur les précédentes sorties".

Mais la qualification ayant été laborieuse, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'exprimer quelques bémols: "On doit être plus durs. Il y a des situations sur lesquelles on doit marquer, on doit tuer le match".

Quant à son état d'esprit global, celui qui n'a pas encore pris sa décision concernant son contrat expirant en juin 2022 a déclaré: "Ce qui m'importe, c'est d'aider mon équipe et de gagner des titres. Je veux gagner, j'ai toujours voulu. Avant j'étais un peu plus centré sur moi-même. Cette année, j'ai appris à aider les autres".