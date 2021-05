Juventus: Pirlo ne veut pas démissionner après la débâcle face à Milan

Balayée par l’AC Milan à domicile (0-3) dimanche et éjectée du Top 4, la Juventus vit dans la crainte de manquer une qualification en Ligue des champions. Mais Andrea Pirlo ne veut pas renoncer.

L’inimaginable va-t-il se produire? Déjà dépossédée de son titre de championne après neuf sacres consécutifs, la Juventus craint désormais de ne pas obtenir sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Piémontais ont été éjectés du top 4 - qualificatif pour l’épreuve - après leur cinglante défaite à domicile face à l’AC Milan (0-3), dimanche. Ils n’ont donc plus leur destin en mains à trois journées de la fin. Mais Andrea Pirlo, nommé entraîneur en début de saison, ne compte pas démissionner.

"Non, j'ai entrepris ce travail avec beaucoup d'enthousiasme, avec des difficultés mais mon travail continue, a déclaré l’ancien milieu de terrain dimanche soir. Je pense pouvoir faire mieux et s'en sortir avec cette équipe. Il reste trois matches je vais continuer à faire mon travail tant que je peux."

Sassuolo, l'Inter et Bologne... un calendrier dense pour finir

L’avenir du technicien semble tenir à un fil après cette saison cauchemardesque, également marquée par une élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au FC Porto. L’équipe peut tout de même décrocher un titre puisqu’elle est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Italie face à l’Atalanta Bergame (le 19 mai). Mais de nombreux noms émergent déjà pour prendre la succession de Pirlo cet été. Massimiliano Allegri serait en pole pour revenir alors que l’hypothèse Zinédine Zidane a été relancée la semaine dernière. En attendant, Pirlo a trois matchs compliqués (face à Sassuolo, l’Inter et Bologne) pour terminer dans le Top 4. Et il garde espoir.

"Pendant la semaine, j'avais vu l'équipe bien, avec la bonne concentration et la bonne mentalité, une équipe vive et qui était convaincue de faire un grand match, dans un match contre un rival direct pour la qualification en Ligue des champions, a-t-il ajouté. On est plutôt bien entré dans le match et puis peu à peu nous nous sommes un peu désunis... C'est difficile à expliquer. Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas fonctionné. Quand tu perds 3-0 un match aussi important, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il faut revoir le match, en parler avec les joueurs."