La ligue espagnole de Tebas demande des sanctions fortes contre la Juventus

La Ligue de football espagnol a appelé l’UEFA à prendre de lourdes sanctions contre la Juventus, au lendemain de la démission massive de dirigeants du club Italien.

Au lendemain des démissions massives à la tête de la Juventus, dont celle du président Andrea Agnelli, la Ligue de football espagnol attaque. L’instance, dirigée par Javier Tebas, a publié un communiqué dans lequel elle demande des "sanctions sportives immédiates" contre le club italien. Elle rappelle avoir déjà rempli un formulaire de plaintes contre le club italien en avril dernier pour des "brèches dans le fair-play financier" sous le coup d’une enquête du fisc italien.

"Ce lundi, dans le même communiqué que celui annonçant la démission de sa direction, la Juventus reconnaît des irrégularités sur les comptes financiers qui visent également à induire en erreur les partisans du fair-play financier de l'UEFA, entre autres", accuse la Liga qui attend désormais une action de la part de la confédération européenne.

La Liga exige des sanctions sportives immédiates

"Dans le cadre de sa campagne pour promouvoir un football financièrement durable en Europe, LaLiga poursuit ces plaintes contre la Juventus et exige que des sanctions sportives immédiates soient appliquées au club par les autorités compétentes", poursuit le texte.

La Ligue se targue de défendre l’application et le respect des règles solides de viabilité financière dans le football et rappelle ses poursuites judiciaires entamées contre la Juventus, Manchester City et le PSG. Elle se vante ainsi d’avoir mis en place des règles strictes de contrôle économique en Espagne à la demande des clubs.