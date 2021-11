Lazio: ce qu'il faut savoir sur Romano Floriani, le footballeur petit-fils de Mussolini

Romano Floriani Mussolini, arrière-petit-fils du Duce, frappe aux portes de l'équipe première de la SS Lazio. Le jeune défenseur de 18 ans a été convoqué en championnat pour la première fois fin octobre. Il n'a toutefois pas encore obtenu la moindre minute de temps de jeu.

Il a été convoqué pour la première fois avec l'équipe professionnelle le 24 octobre. Pour l'annoncer, la SS Lazio l'a simplement présenté sous l'appellation "Floriani M". Mais son nom complet est bien Romano Floriani Mussolini. Ce défenseur latéral droit de 18 ans n'est autre qu'un des arrière-petits-fils du dictateur italien Benito Mussolini (1883-1945).

La signature de son premier contrat professionnel en mars avec la Lazio, dont une partie des supporters ultras sont proches de l'extrême droite, avait évidemment fait jaser. La présence inédite de Romano Floriani Mussolini lors du match perdu 4-1 par son équipe contre le Hellas Vérone a été plus discrète: il est resté sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre.

"Il a une marge de progression"

Fils d'Alessandra Mussolini, petite-fille du fondateur des premières milices fascistes de 1919, le jeune joueur né en janvier 2003 a fait ses gammes dans le centre de formation de la Lazio. "C'est un garçon humble, qui ne s'est jamais plaint", racontait son formateur Mauro Bianchessi dans une interview au quotidien La Repubblica. "Il n'est pas encore prêt, mais il a une marge de progression. Il faut le suivre. Son nom de famille? Il n'y fait pas attention. Je n'en ai jamais parlé à ses parents, ils ne sont pas intéressés. Ceux qui méritent d'être sur le terrain y vont, rien d'autre ne compte", disait-il aussi.

Le discours de la mère est encore plus ferme et protecteur. Interrogée sur un risque d'instrumentalisation autour de son fils, cette ancienne députée européenne (d'abord nationaliste avant de rejoindre le parti centre-droit de Berlusconi) avait répondu: "Il n'y a rien à commenter. Je préfère me tenir loin de cela. Mon fils ne veut aucune forme d'ingérence dans sa vie ou ses affaires".

"Jugé uniquement sur ma façon de jouer"

Quant à lui, hors de question également de se laisser rattraper par les commentaires sur son patronyme. "À la Lazio, je suis jugé uniquement sur ma façon de jouer, pas sur mon nom de famille", commentait ce jeune homme timide en début d'année.

S'il finit par gratter du temps de jeu (il ne figure pas dans le groupe convoqué pour affronter l'OM en Ligue Europa), Romano Floriani Mussolini risque surtout d'être rattrapé par l'obédience politique de son public, plus que par les supporters des équipes adverses. Car le club romain a tout juste été frappé par une nouvelle polémique: son dresseur d'aigle (le volatile est le symbole de la Lazio) a été licencié pour avoir fait un salut fasciste en plein stade, pendant que les supporters craient en retour "Duce! Duce!"