OM-Lazio: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue Europa

Après trois matchs nuls, l’OM reçoit la Lazio Rome, ce jeudi (21h) lors de la 4e journée de Ligue Europa. Avec l’objectif de décrocher enfin sa première victoire pour rester dans le coup de la course aux 16es de finale.

L’OM entame la phase retour de la phase de poule de la Ligue Europa, ce jeudi soir face à la Lazio Rome (21h) avec un objectif très clair: gagner enfin. Les hommes de Jorge Sampaoli sont toujours invaincus dans la compétition mais se sont contentés de trois matchs nuls en autant de matchs. Le dernier date du match aller en Italie (0-0) au terme d’une prestation encourageante. Les hommes de Jorge Sampaoli, 3es du groupe à une longueur de la Lazio (4 points), veulent enfin engranger pour accélérer dans la course à la qualification pour les 16es de finale.



La rencontre sera diffusée sur W9 et Canal+ Sport. Elle sera également à suivre sur RMC et en direct sur notre site.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa



Les coéquipiers de Dimitri Payet pourront compter sur le soutien d’un public important malgré la fermeture du virage nord après les débordements face à Galatsasaray. Le club - sur une suggestion de l’UEFA - a décidé de combler les places vides en inventant 10.000 enfants.

"Cela me semble être une initiative incroyable, a confié l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, dans un entretien accordé à RMC Sport. Ça me remplit d'émotion. C'est ainsi que l'on crée un sentiment d'appartenance à un club et à un écusson, a aussi dit l'Argentin. C'est donc une idée très noble de la part du club. (...) J'espère que les enfants qui seront dans cette tribune auront des émotions grâce à cette équipe. C'est notre obligation de représenter le club d'une belle manière et de façon courageuse."

Le ministère de l'Intérieur a interdit de déplacement les supporters de la Lazio, provoquant la colère du club italien.