Le président de la Fiorentina fracasse les agents de Vlahovic, nouvelle star de la Juve

La Fiorentina a perdu gros en janvier avec le départ de son désormais ancien buteur Dusan Vlahovic, parti en fin de mercato à la Juventus. Un départ que le président de la Viola, Rocco Commisso, a du mal à digérer. Au point de s’en prendre ux agents du Serbe.

Malgré ses 21 buts en championnat la saison dernière et 17 réalisations lors des six derniers mois, les supporters de la Fiorentina risquent de ne pas garder un bon souvenir de Dusan Vlahovic (22 ans). Car son départ cet hiver pour la Juventus, pour environ 75 millions d'euros au global, a transformé quelque peu terni la belle histoire.

Dans des propos repris par Marca, le président de la Viola, Rocco Commisso, n’a pas mâché ses mots envers les agents du buteur, qu’il soupçonne d’avoir trouvé un accord depuis longtemps avec la Vieille Dame. Le tout, dans des conditions peu favorables pour le septième de Serie A: "Ils avaient déjà un accord avec la Juventus , peut-être en tant qu’agent libre. Leur but était de partir gratuitement et de ruiner la Fiorentina."

Pour préciser sa pensée, le dirigeant a pris pour exemple le cas de nombreux joueurs qui tardent à prolonger l’aventure avec leurs clubs respectifs et qui ont des chances de partir à l’issue de la saison: "Ça se produit de plus en plus dans le football, comme avec Mbappé, Insigne et Dybala… Ils voulaient s’enrichir sur le compte de Commisso et de la Fiorentina."

"Ses agents étaient malhonnêtes et menteurs"

Avant que la question d’un départ ne se pose vraiment pour Vlahovic, le président du club italien affirme une nouvelle fois qu’il a tenté tout ce qu’il pouvait pour prolonger son crack. Mais les personnes s’occupant de la carrière du Serbe auraient tout fait capoter selon ses dires: "Fin novembre, j’ai essayé de conclure sa prolongation, mais ses agents étaient malhonnêtes et menteurs. Nous devions nous rencontrer pour signer et ils ont dit que le contrat d’environ cinq millions d'euros n’était plus suffisant."

Rocco Commisso n’est pas le seul à être en colère dans cette affaire. La Curva Fiesole, un des principaux groupes de supporters du club, a livré un message virulent destiné à Vlahovic et la Juventus: "Nous sommes de retour aux affaires comme d’habitude. Un autre petit homme sans cou***, sans honneur et sans respect qui rejoint l'équipe sans identité et sans appartenance par excellence." Les retrouvailles entre le joueur et son ancien club promettent d’être assez animées.