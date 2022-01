Mercato: la Juve officialise Vlahovic, un gros coup et le plus gros transfert de l'hiver

Machine à marquer du côté de la Fiorentina, Dusan Vlahovic a décidé de passer un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant la Juventus dès cet hiver. La Vieille Dame a cassé sa tirelire pour s'offrir ce prodige serbe de 22 ans.

Il avait l'embarras du choix. Il aurait même pu attendre encore quelques mois pour faire grimper les enchères. Mais sa décision était prise. Pour le plus grand bonheur des tifosi bianconeri. Après avoir claqué 49 buts en 108 apparitions avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic voulait voir plus grand. Il a donc dit oui à la Juventus Turin, qui compte sur lui pour redevenir une machine à gagner, aussi bien en Italie qu'en Europe. Pour griller la concurrence et convaincre la Viola de le laisser partir dès cet hiver, la Vieille Dame a cassé sa tirelire.

Enfin officiel, le transfert est estimé à 75 millions d’euros (67 millions fixes et 8 millions de bonus). Sans oublier un salaire à hauteur de 7 millions d'euros nets par saison et 15 millions d'euros de commissions pour ses agents.

Sans doute un brin superstitieux, Vlahovic a opté pour le numéro 28, lui qui fête ce vendredi 28 janvier son 22e anniversaire. Ses grands débuts pourraient avoir lieu dès le week-end prochain contre l'Hellas Vérone en championnat. Une des rares équipes contre qui il n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Buteur à 20 reprises en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le mois d'août, le bombardier serbe explose les compteurs et s'amuse des records. En 2021, il a bouclé l'année avec 33 buts marqués en championnat. Depuis 1960, un seul joueur avait fait aussi bien sur une année civile : un certain Cristiano Ronaldo, 33 buts lui aussi en 2020 avec la Juve.

La Juve mise énormément sur lui

Arrivé à Florence dans un certain anonymat à l'été 2018, après avoir été formé au Partizan Belgrade, Vlahovic a vite conquis l'Italie. Avec un physique imposant (1m90) qui fait mal aux défenses, une attitude de buffle à la Christian Vieri, une gestuelle qui rappelle parfois celle de Zlatan Ibrahimovic, une frappe de balle qui n'a rien à envier à celle d'Erling Haaland, et une grosse personnalité. "Il a de la chance d'être né où il est né, parce qu'on peut voir qu'il a le feu en lui et qu'il est affamé. Je suis content pour lui et mon équipe nationale", confiait récemment à son sujet son aîné Sinisa Mihaljovic, actuel entraîneur de Bologne.

Rien ne semble effrayer ce garçon sûr de lui et de ses qualités, pas mêmes les insultes des supporters de la Fiorentina, pour qui sa signature à la Juve est un affront absolu. A Turin, Vlahovic devra à nouveau montrer cette force de caractère. Et il se sait forcément très attendu. Massimiliano Allegri, pas épargné par les critiques depuis son retour sur le banc, avait érigé son arrivée en priorité pour redynamiser son attaque et décrocher l’une des quatre premières places en Serie A synonymes de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Vlahovic aura bientôt l'occasion de découvrir la reine des compétitions puisque la Juve affrontera Villarreal en huitièmes de finale (22 février et 16 mars).