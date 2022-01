Mercato: les supporters de la Fiorentina dézinguent Vlahovic après son départ à la Juve

Transféré cet hiver à la Juventus, Dusan Vlahovic ne laissera pas un grand souvenir chez les supporters de la Fiorentina, qui n'ont pas du tout apprécié le départ du joueur. La Curva Fiesole, le groupe de supporters de la Viola, utilise des mots très durs dans un communiqué.

Un départ qui ne passe pas. Quelques jours après son départ pour la Juventus contre 75 millions d'euros, Dusan Vlahovic n'a pas fait que des heureux à la Fiorentina. Certains supporters m'ont pas été tendres avec l'attaquant et l'ont fait savoir à travers un communiqué très dur de la Curva Fiesole, l'un des principaux groupes d'ultras du club.

"Et donc nous sommes de retour aux affaires comme d'habitude. Un autre petit homme sans cou*****, sans honneur et sans respect qui rejoint l'équipe sans identité et sans appartenance par excellence. Un autre propriétaire qui, après avoir vanté l'amour pour le 'peuple violet', fait ce que ses prédécesseurs ont fait : vendre nos meilleurs joueurs à des rivaux historiques."

Un choix incompréhensible pour les fans

Le groupe de supporters utilise plusieurs termes pour qualifier le joueur, sans jamais le nommer, le qualifiant de "lâche" et d'"imbécile". Arrivé à Florence dans un certain anonymat à l'été 2018, après avoir été formé au Partizan Belgrade, Vlahovic a vite conquis l'Italie. Avec un physique imposant (1m90) qui fait mal aux défenses, une gestuelle qui rappelle parfois celle de Zlatan Ibrahimovic, une frappe de balle qui n'a rien à envier à celle d'Erling Haaland, et une grosse personnalité.

Le Serbe a opté pour le numéro 7, laissé vacant depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Ses grands débuts pourraient avoir lieu dès ce week-end contre l'Hellas Vérone en championnat. Une des rares équipes contre qui il n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Buteur à 20 reprises en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le mois d'août, le bombardier serbe explose les compteurs et s'amuse des records.

En 2021, il a bouclé l'année avec 33 buts marqués en championnat. Vlahovic aura bientôt l'occasion de découvrir la Ligue des champions puisque la Juve affrontera Villarreal en huitièmes de finale (22 février et 16 mars).