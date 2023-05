"Mentalement, ça va beaucoup mieux", Paul Pogba sort du silence pour faire le bilan d'une saison cauchemardesque

Dans une vidéo publiée dimanche sur ses réseaux sociaux, le joueur de la Juventus et de l'équipe de France Paul Pogba a effectué le bilan de cette saison qui s'est achevée pour lui la semaine dernière, à l'issue d'une nouvelle blessure. Entre pépins physiques et une affaire extrasportive, le milieu de terrain reconnaît avoir vécu une "année très compliquée".

C'est peu dire que la saison de Paul Pogba a été cauchemardesque. Dimanche, dans une vidéo sur Instagram, le champion du monde 2018 a pris la parole pour donner de ses nouvelles et faire le bilan des derniers mois écoulés. Le milieu de terrain français n'a pas caché que la situation a été difficile pour lui.

Perturbé par les blessures depuis son retour à la Juventus, Paul Pogba n'a joué que 161 minutes cette saison au total. Le joueur de 30 ans a fait aussi l'actualité bien malgré lui pour une affaire extra-sportive. "Je pense que c'est le bon moment pour m'exprimer après tout ce moment de silence. L'année a été très, très compliquée avec des problèmes hors football et sur le terrain, a reconnu la 'Pioche'. En dehors, c'était compliqué, dur mentalement surtout, j'ai essayé de me réfugier dans ce que j'aime, soit jouer au football et m'épanouir sur les terrains mais ça n'a pas été le cas."

"Mentalement, ça va beaucoup mieux"

Dimanche dernier, titulaire pour la première fois de la saison, Paul Pogba a subi une rechute musculaire, mettant un terme à sa saison. "Physiquement, j'ai eu beaucoup de pépins, a admis l'ancien de Manchester United. Maintenant, il ne me reste plus qu'à être patient. Mentalement, ça va beaucoup mieux. On garde espoir, on a la foi grâce à vous les supporters, au staff et au club qui a toujours été derrière moi, qui m'a toujours soutenu. C'est grâce à vous que je garde le moral aussi et ça me pousse à revenir le mieux possible et le plus tôt possible, dans les meilleures conditions."

Paul Pogba est depuis août dernier plongé au cœur d’une sombre histoire de tentatives d’extorsion en bande organisée. L'un de ses frères, Mathias, avait posté l'été dernier une vidéo virulente à l'encontre du plus célèbre de la fratrie. "C'est une année à ne pas oublier et j'ai appris beaucoup, j'ai pris beaucoup d'expérience et ça va m'aider à revenir beaucoup plus fort, a promis Paul Pogba. Un grand merci à tout le monde pour le soutien. Mentalement et physiquement, je vais faire mon maximum pour revenir au top et aider mon club, pour remporter des titres, c'est pour ça que je suis venu."