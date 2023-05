Juventus: saison terminée pour Paul Pogba, victime d'une lésion de la cuisse gauche

Sorti blessé face à la Cremonese dimanche, Paul Pogba souffre "d'une lésion de la cuisse gauche" annonce la Juventus ce lundi. Si la durée de son absence n'est pas précisée, les médias italiens parlent de 20 jours d'absence pour l'international français dont la saison est donc probablement terminée.

Paul Pogba est fixé. De retour à l'infirmerie après s'être blessé dès la 23e minute lors de la réception de la Cremonese ce dimanche (2-0), l'international français a passé des examens qui ont révélé "une lésion de la cuisse gauche", indique la Juventus lundi dans un communiqué. "Le footballeur a déjà commencé son programme de rééducation", poursuit le club turinois, qui n'indique pas sa durée d'indisponibilité.

Les médias italiens parlent de 20 jours d'absence. Ce type de blessure entraîne habituellement un délai de récupération de l'ordre de "15/20 jours", a précisé à l'AFP une source au sein du club. Sachant que la saison des joueurs de la Vieille Dame s'achève le 4 juin contre l'Udinese, on ne devrait pas revoir la Pioche sur les terrains italiens d'ici la saison prochaine.

Une saison galère sur tous les terrains

Présent au centre médical de la Juventus dans la matinée, l'ancien joueur de Manchester United a été chaudement accueilli par les tifosi bianconeri, qui lui ont demandé de 'lever la tête" au moment de regagner son véhicule. Pogba a également reçu le soutien de son coéquipier Adrien Rabiot. "Grosse force à toi mon fréro, tu ne mérites vraiment pas ça", a écrit le milieu de terrain sur Instagram.

Le Français pourrait aussi manquer les matchs des Bleus au mois de juin. Didier Deschamps doit annoncer sa liste le 31 mai prochain pour les deux derniers matchs de la saison des Bleus, face à Gibraltar (16 juin) et la Grèce (le 19), pour les qualifications pour l'Euro 2024. Une tuile de plus dans une saison cauchemardesque entre blessures, sanction et affaire judiciaire.