Milan: Zlatan a rencontré le Pape (et s'est évidemment vanté)

Zlatan Ibrahimovic a rencontré le Pape François ce mardi au Vatican. Les deux hommes ont échangé des cadeaux, dont un glissé avec humour par le joueur de l'AC Milan.

"Je fais un peu de magie sur le terrain avec celui-ci..." Ce mardi, l'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic a rencontré le Pape François au Vatican. Une courte entrevue durant laquelle les deux hommes ont pu échanger quelques mots et quelques cadeaux.

Un échange de livres... et de maillot

Après les salutations d'usage, l'attaquant suédois s'est tourné vers le Pape et lui a dit: "J'ai apporté quelque chose pour vous et je voulais vous le donner personnellement". Zlatan lui a alors remis un exemplaire de son dernier livre 'Adrenalina, mes histoires ignorées', sorti le 2 décembre dernier. Puis il a ajouté: "C'est une partie de mon histoire, elle contient la description de ma vie et un petit message."

En retour, le Pape lui a offert une de ses nombreuses lettres, celle-ci directement adressée aux sportifs de haut niveau intitulée: 'Lo sport secondo'. Un texte qui évoque les réflexions pontificales concernant le sport et les athlètes, où il fait le lien entre les performances physiques et le travail de l'esprit.

Zlatan Ibrahimovic lui a ensuite donné un autre cadeau: un maillot de l'AC Milan floqué du numéro 11. En lui remettant, il a demandé au Pape: "Vous aimez Milan? Je fais un peu de magie sur le terrain avec celui-ci..." L'attaquant avait notamment permis à l'AC Milan d'accrocher le match nul face à l'Udinese 1-1 samedi, en inscrivant un sublime but à la 92e.

Sur les réseaux sociaux, le géant suédois a ensuite célébré la rencontre avec une photo. Ajoutant comme légende: "Peace and love".