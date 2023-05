Naples: après le titre, De Laurentiis vise la Ligue des champions

Dix neuf ans après avoir repris Naples alors en Serie C (3e division), Aurelio De Laurentiis jubile après le titre de champion d’Italie de son équipe. Le président veut continuer de gagner et vise désormais la Ligue des champions.

Enfin la consécration. Naples a décroché son premier titre de champion d’Italie depuis 1990 après son match nul à Udinese (1-1), jeudi. Une fierté immense pour Aurelio De Laurentiis, patron de l’équipe depuis la reprise du club en 2004 alors que l’équipe végétait en Serie C. Le patron a suivi le sacre avec les supporters devant les écrans géants placés au stade Maradona. Il a pris le micro pour exulter de joie.

"C'est aussi le Scudetto de Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain..."

"Vous avez toujours dit 'nous voulons gagner', a-t-il lancé à la foule. Et nous avons tous gagné ensemble. Merci à tout le monde, tout le monde ici dimanche contre la Fiorentina pour la grande fête."

"Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une attente qui a duré 33 ans, a-t-il ajouté. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit qu'il faudrait 10 ans pour aller en Europe. Promesse tenue en avance. Ensuite, j'ai dit que nous gagnerions le Scudetto dans 10 ans et nous avons réussi en avance. Maintenant, l'objectif est de gagner et de gagner à nouveau. Il nous manque la Ligue des champions." Les Napolitains ont signé un superbe parcours cette saison, se faisant éliminer en quarts de finale par l'AC Milan.

Ce titre intervient de manière plutôt inattendue alors que plusieurs cadres ont quitté l’effectif en début d’année comme Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne ou Dries Mertens. "Cette équipe était alourdie de responsabilités, nous avions besoin d'air frais et la capacité de voler haut en groupe et non en tant qu'individus qui ramaient comme un frein, a expliqué De Laurentiis. Le projet ne s'arrête jamais, aujourd'hui c'est un point de départ et non un point d'arrivée. Ça recommence avec Spalletti. Les champions qui sont passés par Naples? C'est aussi le Scudetto de Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain... Nous l'avons construit au fil des années, car comme disent les Français, je n'ai rien à regretter."