Naples: l’énorme détresse de jeunes fans qui voulaient fêter le titre le week-end dernier

Naples est passé tout près du sacre samedi dernier en Serie A. Mais les joueurs de Luciano Spalletti devront encore patienter un peu après avoir concédé le nul en fin de match face à la Salernitana (1-1). De quoi plonger certains jeunes supporters dans une triste infinie.

Une famille en deuil, accablée par la souffrance. Des enfants en larmes. Une fille agenouillée sur le sol, les mains sur la tête. Un garçon qui arrache le bout d’une nappe de papier avec ses dents et la mâche pour calmer sa déception. Des regards embués, des cris, des pleurs et des joues rouges (vidéo ci-dessus). C’est peu dire que ces jeunes supporters de Naples ont mal vécu le match nul face à la Salernitana, samedi en Serie A (1-1).

Réunis devant leur télévision, ils espéraient assister au sacre de leur équipe favorite. Le premier de leur vivant (les deux précédents ont été remportés en 1987 et 1990). Mais la soirée ne s’est pas passée comme prévu, alors que la défaite de la Lazio sur la pelouse de l’Inter (1-3) avait laisser présager un moment historique.

Boulaye Dia a plombé toute la ville

Mathias Oliveira a pourtant ouvert le score de la tête en seconde période, plongeant le stade Diego Armando Maradona dans un vacarme assourdissant. Mais Boulaye Dia a climatisé l’enceinte d’une superbe frappe enroulée en fin de match. De quoi plomber toute la ville de Naples. Et briser, le temps d’un week-end, le rêve de ces enfants tifosi, dont la vidéo a été relayée en masse sur les réseaux.

Mais les jeunes fans devraient pouvoir rapidement se consoler. Le Napoli a rendez-vous dès ce jeudi sur le terrain de l’Udinese pour mettre fin au suspense de l’autre côté des Alpes (21h). A six journées de la fin, les partenaires de Victor Osimhen sont seuls en tête du championnat, avec 18 points d’avance sur la Lazio, 19 points sur la Juventus et 22 points sur l’Inter et l’AC Milan. Même s’il peut encore être retardé, leur couronnement ne fait plus aucun doute.