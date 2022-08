Roma: Justin Kluivert écarté du groupe par José Mourinho

José Mourinho a fait savoir à Justin Kluivert qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. Un transfert semble tout indiqué pour le Néerlandais, prêté à Nice la saison passée.

Justin Kluivert (23 ans) n’est plus le bienvenu aux entraînements de la Roma. Le quotidien Il Tempo, confirmant des informations qui circulaient à ce sujet dans la presse italienne, révèle que José Mourinho ne compte pas sur lui, et le dispense donc de séance. L’entraîneur portugais aurait fait savoir à son joueur qu’il serait préférable pour lui d’aller voir ailleurs. De premières informations laissaient entendre que le fils de Patrick Kluivert redoutait ce retour en Italie, et qu’il entendait retourner à Nice où il a été prêté la saison dernière. Sous les ordres de Christophe Galtier, Justin Kluivert a inscrit six buts et délivré six passes décisives, toutes compétitions confondues.

Nice ou l'OM pour retrouver la Ligue 1 ?

Les Aiglons, après avoir refusé de lever l’option d’achat accolé au prêt de Kluivert, tenteraient de récupérer le jeune joueur contre un chèque de dix millions d’euros, selon Il Messaggero. La Roma exigeait au moins quatorze millions jusqu’à maintenant, mais la décision de José Mourinho pourrait inciter les dirigeants à infléchir leur position, rapporte la presse néerlandaise. Malgré les quelques blessures qui l’ont un peu freiné dans sa progression en début de saison dernière, Justin Kluivert avait apporté la vitesse et la force de percussion souhaitées par Galtier pour animer les couloirs dans le jeu de transition de l'OGC Nice.

Un profil dont pourrait vouloir Igor Tudor à l'OM, raison pour laquelle Justin Kluivert a été lié à un transfert dans la cité phocéenne. L'international néerlandais a même été annoncé proche de signer par la presse italienne. Mais c'est aujourd'hui le Chilien Alexis Sanchez qui semble tenir la corde pour s'engager en faveur du club olympien. En attendant de savoir si Kluivert pourra retrouver la Ligue 1 sous les couleurs de l'OGC Nice ou de l'OM, son avenir est bel et bien bouché à Rome.