Scamacca "choqué" par le craquage de son père au centre d’entraînement de l’AS Rome

Gianluca Scamacca a réagi dans la presse italienne au pétage de plombs de son père Emiliano, qui semé le chaos mardi au centre d’entraînement de l’AS Rome. L’attaquant de 22 ans ne comprend pas ce qu’il s’est passé et assure entretenir des relations distantes avec son paternel.

C’est un incident qui a fait le tour des médias. Bien au-delà de l’Italie. Il faut dire qu’Emiliano Scamacca s’est fait remarquer, mardi, au centre d’entraînement de l’AS Rome. Le père de Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo prêté cette saison au Genoa, a débarqué au complexe Fluvio Bernardini complètement hors de lui. Armé d’une batte de baseball, il a menacé des joueurs de la Roma, avant de dégrader sérieusement plusieurs voitures appartenant à des dirigeants du club. De quoi créer un véritable chaos à Trigoria. Le service de sécurité a dû intervenir pour tenter de le calmer, avant que la police ne vienne l’embarquer.

Un énorme craquage qui reste pour l’instant inexpliqué. Son fils Gianluca est passé par les équipes de jeunes de la Roma il y a quelques années, avant de rejoindre le PSV Eindhoven en 2015. A 16 ans. Mais son départ n’avait posé aucun souci à l’époque. Officiellement, en tout cas. Désormais âgé de 22 ans, l’attaquant italien se retrouve aujourd’hui dans l’embarras après le dérapage de son père.

"On ne se voit presque jamais avec mon père"

"J’ai été très choqué par ce qu’il s’est passé et ce que j’ai lu. Je ne sais vraiment pas comment l’expliquer", a confié l’international Espoirs à La Gazzetta dello Sport. Avant d'évoquer le lien qu'il entretient avec son paternel: "On ne se voit presque jamais. Nous avons des relations distantes depuis un certain temps. Mon père n'a jamais rien eu à voir avec la gestion de ma carrière, encore moins ces dernières années (…) Il n'a pas vécu avec ma mère depuis longtemps. Ils n’ont pas divorcé simplement parce qu'ils ne se sont jamais mariés. J'ai grandi avec ma mère et ma sœur. Ils sont ma famille. Mais c'est une histoire que je préfère garder pour moi. Je demande le respect pour ma vie privée".