Mercato: Buffon à la Roma avec Mourinho?

Selon Tuttosport, l'AS Rome envisagerait de récupérer cet été Gianluigi Buffon (43 ans), qui vient d'annoncer son départ de la Juventus.

C'est désormais une certitude: Gianluigi Buffon ne défendra plus les buts de la Juventus la saison prochaine. A 43 ans, le gardien italien a annoncé cette semaine son départ de la Vieille Dame. Pour prendre une retraite bien méritée? Pas sûr... "Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à continuer ou à vivre une expérience de vie différente, et je la prendrai en considération", a bien précisé l'ancien Parisien. Qui a quelques courtisans...

A l'étranger, puisque les noms de Galatasaray, du Sporting ou du Barça circulent dans la presse italienne, mais aussi en Serie A. D'après Tuttosport, l'AS Rome, futur club de José Mourinho, envisagerait en effet de faire signer un contrat à "Gigi" cet été.

Qu'en pense l'intéressé ?

Le club de la capitale a récemment perdu sur blessure son gardien numéro 1 Pau Lopez. Ce dernier a été opéré d'une épaule début mai, et pourrait manquer le début de la saison 2021-2022. Or, depuis que l'Espagnol est absent, ses doublures Antonio Mirante et Daniel Fuzato n'ont pas franchement rassuré. C'est pourquoi la Louve penserait à un éventuel pari Buffon.

L'expérimenté portier n'a pas toujours été en réussite lors de ses dernières sorties, mais il a montré mercredi qu'il est toujours capable de rendre quelques services, en arrêtant un penalty face à Sassuolo.

Reste à savoir si Buffon a envie de rester en Italie, et s'il a vraiment envie de continuer tout court. "J’ai reçu des offres intéressantes, je me laisse encore une vingtaine de jours, je veux voir à la fin de la saison si j’aurai encore de l’enthousiasme et le désir de travailler dur, a-t-il déclaré sur Sky Sport après le match contre Sassuolo. Si je me sens toujours ‘Buffon’, j’accepterai l’offre. Sinon, je prendrai ma retraite."