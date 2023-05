Serie A: 55 000 tifosis du Napoli réunis pour vivre le (possible) sacre... au stade Diego Maradona

Plus de 55 000 supporters du Napoli se sont donnés rendez-vous au Stade Diego Maradona pour suivre sur des écrans géants le match face à l'Udinese, pouvant leur offrir le 3e titre de Serie A en cas de victoire ou de match nul.

55 000. C'est le nombre de tifosis du Napoli qui se sont réunis au stade Diego Maradona ce mercredi pour suivre le match entre leur équipe et l'Udinese, dans un match décisif pour le titre de Serie A ayant lieu à 800 kms de Naples. Les spectateurs présents, dont le président du club Aurelio De Laurentiis, regardent la rencontre sur plusieurs grands écrans posés sur la pelouse.

Des banderoles fêtant déjà le titre

L'ambiance y est éléctrique: des chœurs, des drapeaux, des fumigènes, des trompettes, des confettis. Beaucoup de familles et d'enfant, tous vêtus de leur maillot bleu. "Je serai avec vous et vous ne devez pas abandonner, nous avons un rêve dans nos cœurs, Naples est à nouveau champion", chantent les supporters réunis autour d'un immense drapeau du Napoli et de banderoles marquant la date du 4 mai 2023.

De Laurentiis présent

Alors que le Napoli pourrait remporter le 3e Scudetto de son histoire sur la pelouse d'Udine, le président du club Aurelio De Laurentiis a choisi de ne pas s'y rendre avec l'équipe mais de rester à Naples, pour profiter de la soirée avec les Napolitains au stade Maradona, dans un moment de partage entre le club et les ultras. A Udine, ils sont 12 000 tifosis napolitains à avoir fait le déplacement, espérant vivre le titre depuis les tribunes.

Les Napolitains n'ont besoin que d'un match nul pour remporter le titre de Serie A, alors qu'ils pointent à 15 points de la Lazio, deuxième et vainqueur de Sassuolo 2-0 mercredi soir, obligeant les hommes de Spalletti à prendre au moins un point ce jeudi.