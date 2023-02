Serie A: Allegri assure que la Juve joue (d'abord) le maintien

Assurer le "maintien" en Serie A est devenu le premier objectif de la Juventus Turin après la pénalité de quinze points infligée par la justice sportive pour des transferts frauduleux, a estimé lundi l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri.

"En ce moment, nous avons 23 points (13e au classement, ndlr). On a besoin d'atteindre les 40 points pour se sauver, ça peut faire sourire mais c'est ainsi", a-t-il souligné en conférence de presse à la veille du déplacement à la Salernitana, en clôture de la 21e journée de championnat, présenté comme un "duel direct" contre les Grenats, actuellement 16e à deux points de la Juve.

"Un pas après l'autre"

"On doit se donner de mini-objectifs et avancer un pas après l'autre, d'abord rejoindre le 12e (la Fiorentina, ndlr) puis les autres équipes devant nous", a ajouté l'entraîneur turinois. "En faisant ça, on gagnera des matches, cela permettra de maintenir une tension élevée en vue de la Ligue Europa et la Coupe d'Italie", deux titres désormais dans le collimateur de la Vieille dame pour sauver une saison compliquée, a-t-il souligné.

La Juve affrontera le FC Nantes en barrages de Ligue Europa les 16 et 23 février et est qualifiée pour les demi-finales de Coupe d'Italie contre l'Inter Milan en avril. Contre la Salernitana, la Juve sera toujours privée de Paul Pogba, dont le retour imminent sur les terrains a connu un nouveau contretemps la semaine dernière en raison d'une gêne musculaire à une cuisse, a précisé l'entraîneur.

Le Français, touché en juillet au genou droit et opéré début septembre, n'a toujours pas joué à la Juve depuis son retour l'été dernier, six ans après en être parti pour Manchester United.

La Juventus a écopé le 20 janvier d'une pénalité de quinze points devant la Cour d'appel de la Fédération italienne de football pour avoir, selon la justice sportive, régulièrement inscrit des plus-values surévaluées dans ses comptes lors de la vente de certains joueurs. Le club turinois a toutefois annoncé un recours devant le Comité olympique italien (Coni) pour faire annuler cette sanction.