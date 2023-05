Serie A: Bonucci annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison prochaine

Le capitaine de la Juventus Leonardo Bonucci, 36 ans, a annoncé ce mardi sur la chaîne YouTube de la Juventus qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison prochaine. Une décision qui selon lui marquera "la fin d'une ère".

Leonardo Bonucci annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison prochaine. "Quand je cesserai de jouer l'année prochaine, une ère de la défense, de la manière italienne d'interpréter la défense, prendra fin", a-t-il déclaré. C'est ainsi que le capitaine de la Juventus, 36 ans, joueur de la Juventus depuis 2010 avec un intermède d'un an à l'AC Milan, a ainsi annoncé qu'il allait raccrocher les crampons.

"C'est comme vivre un rêve pendant 12 ans"

Une annonce faite dans l'émission spéciale que la Juventus lui a consacrée sur sa chaîne YouTube pour célébrer ses 500 apparitions avec le maillot bianconero. "Quand on est enfant et qu'on court après le ballon, on rêve de porter un maillot comme celui de la Juve et réussir 500 fois signifie qu'on est entré dans l'histoire de la Juve et c'est une grande émotion, a-t-il ajouté. Vivre ce maillot, c'est comme vivre un rêve pendant 12 ans et en moi, il y a toujours cet enfant qui est heureux d'entrer sur le terrain parce que c'était son rêve".

Interrogé en conférence de presse sur la retraite de son défenseur star avant le match contre la Cremonese, son coach Massimiliano Allegri a répondu sobrement: "La fin d'une carrière dépend de chaque individu. Leo est un garçon intelligent et il choisira son avenir. L'autre jour, il a franchi un cap historique, comme peu l'ont fait. Je suis fier et heureux d'avoir travaillé avec lui pendant tant d'années, même avec des querelles, mais au cours de ces années, il a été un joueur extraordinaire."

Une histoire de tabouret

"C'est un joueur qui, lorsqu'on lui demande de jouer dans des conditions où il n'est pas bien, se rend toujours disponible pour l'équipe. Si nous allons en finale, pourra-t-il y participer? Voyons voir, ils ont donné 15-20 jours de pronostic avant un retour à la compétition, donc nous sommes à la limite", a-t-il déclaré.

La punition la plus célèbre d'Allegri à l'encontre de Bonucci est celle du 22 février 2017, Porto-Juventus. Après une des nombreuses disputes avec l'entraîneur de Livourne, Bonucci n'a pas joué ce match de Ligue des champions, le match aller des huitièmes de finale. Et au stade du club lusitanien, il est allé dans les tribunes, immortalisé par les caméras alors qu'il était assis sur un tabouret. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a poussé le défenseur à accepter l'offre du Milan.