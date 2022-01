Mercato en direct: Henry liquide la piste Bordeaux

Devenu indispensable dans le couloir gauche de la défense de l'AC Milan, Théo Hernandez va étirer son aventure italienne. Le directeur sportif du club, Paolo Maldini, a confirmé une information révélée par AS. "Théo Hernandez va prolonger son contrat dans les prochains jours. Nous sommes parvenus à un accord, ce n'est plus qu'une question de temps avant de rencontrer ses agents et de signer les papiers." L'international tricolore (4 sélections, 1 but), 24 ans, devrait prolonger son contrat jusqu'en 2026.