Serie A: deux arbitres suspendus pour avoir validé un but hors-jeu

Dans le camion du VAR lors de Spezia-Lazio, Luca Pairetto et Luigi Nasca ont été suspendus jusqu'à la fin de la saison pour avoir oublié de signaler un hors-jeu sur le but de Francesco Acerbi.

Une erreur fatale. Lors de la rencontre entre la Spezia et la Lazio (3-4) samedi, Francesco Acerbi a offert la victoire dans les dernières minutes aux Biancocelesti. Le but a bien été validé et ce, malgré visionnage de la vidéo. Or, sur les images, le défenseur romain semble être en avance sur son adversaire. Dans le camion du VAR, Luca Pairetto et Luigi Nasca n'ont pas interpellé l'arbitre principal pour faire annuler le but. Une "erreur à répétition" qui leur vaut une suspension jusqu'à la fin de la saison, rapporte Tuttosport.

Grosse colère de José Mourinho

Ce fait de jeu a vivement fait réagir José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma. "Depuis 22 ans que je suis entraîneur, il y a deux choses qui n'ont jamais changé : les questions sur qui a joué et qui n'a pas joué et la possibilité de gagner avec un but hors-jeu. C'était possible il y a 22 ans et c'est toujours possible aujourd'hui, comme c'était le cas hier (samedi). Tout change dans le football, mais pas ces deux choses", a déclaré l'entraîneur portugais ce dimanche à l'issue du match nul entre son équipe et Bologne (0-0).

Après les résultats du week-end, la Lazio a repris deux points à son rival. À trois journées de la fin, les deux formations romaines sont à égalité à la 5e (AS Roma) et 6e place (Lazio) avec 59 points et luttent toujours pour accrocher un ticket pour l'Europe en fin de saison.