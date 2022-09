Serie A: Giroud marque encore avant de retrouver les Bleus, mais Milan s'incline contre Naples

Naples, toujours invaincu en Serie A, a infligé ce dimanche sa première défaite de la saison à l'AC Milan (2-1). Olivier Giroud a encore marqué.

Olivier Giroud ne peut pas toujours enfiler le costume de héros... Naples, toujours invaincu en Serie A, a infligé sa première défaite de la saison à l'AC Milan (2-1), champion en titre, pour rejoindre en tête du classement l'Atalanta Bergame, ce dimanche soir à San Siro en clôture de la 7e journée de championnat.

Matteo Politano sur penalty (55e) et Giovanni Simeone de la tête (78e) ont fait plier les Rossoneri, qui pensaient avoir au moins sauvé un point quand Giroud - rappelé par Didier Deschamps chez les Bleus - avait égalisé entre-temps sur une offrande en retrait de Théo Hernandez (69e).

Fin de série pour Milan

Le Napoli reprend provisoirement la tête de la Serie A, à égalité de points avec l'Atalanta, victorieuse auparavant sur le terrain de la Roma (1-0), avec un point d'avance sur l'Udinese, surprenant troisième après son succès sur l'Inter Milan (3-1). Pour Milan, ce revers est le premier en championnat depuis janvier dernier, soit une série de 22 matches consécutifs sans défaite (16 la saison dernière, 6 cette saison).

L'équipe de Stefano Pioli avait pourtant démarré fort en gênant Naples avec un pressing très haut. L'entame aurait été parfaite si Olivier Giroud, affûté avant de retrouver les Bleus, n'avait pas buté sur la barre (13e). Le Napoli, sous les yeux de son entraîneur Luciano Spalletti en tribunes car suspendu, a su desserrer peu à peu l'étau rossonero, notamment grâce aux accélérations de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier gauche géorgien, sensation du début de saison, a poussé Simon Kjaer puis Davide Calabria à deux vilaines fautes synonymes d'avertissements.

Pioli a préféré sortir ses deux joueurs avertis à la pause. Mais le jeune latéral Sergino Dest, entré à la place de Calabria, s'est montré un peu naïf face à Kvaratskhelia, concédant à son tour une faute, mais cette fois dans la surface: Politano n'a pas tremblé pour ouvrir la marque en force sous le ventre de Mike Maignan (55e). En l'absence de Rafael Leao, suspendu, Théo Hernandez a alors redoublé d'efforts sur l'aile gauche pour tenter de faire oublier le Portugais, offrant l'égalisation à Giroud (69e).

Mais dans un match de plus en plus ouvert, le Napoli a finalement eu le dernier mot grâce à une tête de Simeone, qui a fait oublier l'autre grand absent du jour, Victor Osimhen, blessé (78e). La poussée finale de Milan sera restée vaine face à des Napolitains calfeutrés dans leur surface et encore une fois sauvés par leur barre, sur un missile de Pierre Kalulu (86e).