Serie A: huit cas positifs au Covid-19 à La Spezia

Gros cluster dans le club de Serie A désormais entraîné par Thiago Motta. La Spezia a annoncé sept cas positif au Covid-19 plus un dans l'encadrement.

Sept joueurs et un membre de l'encadrement de La Spezia (Serie A) ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi le club italien. Un premier cas avait été détecté jeudi, au sein de l'effectif entraîné par l'ancien joueur parisien Thiago Motta. "La dernière série de tests a montré la positivité au Covid-19 de six joueurs et un membre de l'encadrement" supplémentaires, a fait savoir le club de Ligurie dans un communiqué.

Le club enchaîne les tuiles

"Par précaution, les activités sont suspendues et toute l'équipe sera placée à l'isolement", poursuit ce communiqué. La Spezia était déjà dans la tourmente, indépendemment du Covid-19. Vendredi, le club a été condamné par la FIFA à deux ans d'interdiction de recruter pour avoir enfreint des règles en faisant venir des joueurs nigérians mineurs en Italie. Sous pavillon américain depuis son rachat en février 2021, La Spezia a également été condamnée à 500.000 francs suisses (460.000 euros) d'amende pour ces faits.