Serie A: Juric dénonce des insultes racistes des supporters de la Spezia

L'entraineur du Torino, Ivan Juric, a été victime d'insultes racistes lors du match de Serie A contre la Spezia ce samedi. Ce qui a valu à la rencontre d'être interrompues à plusieurs reprises. Le technicien croate demande "des mesures fortes" pour agir contre le racisme.

L'entraîneur croate du Torino, Ivan Juric, a dénoncé samedi les insultes racistes proférées à son encontre par des supporters de la Spezia, qui ont entraîné une brève interruption du match de la 37e journée de Serie A.

Ivan Juric insulté de "gitan"

"Ce sont les mêmes insultes que d'habitude, 'gitan', tu essaies de rester calme, de ne pas réagir, mais au bout d'un moment ça devient vraiment désagréable", a expliqué devant la presse l'entraîneur de 47 ans, après la victoire des siens (4-0). "L'arbitre a bien fait (d'interrompre le jeu, ndlr), tout s'est calmé", a-t-il ajouté.

"Cela faisait longtemps que cela ne m'était pas arrivé, jamais ces dernières années. Tu te dis qu'il ne faut pas réagir, qu'il n'y a pas tant de personnes en cause, mais quand ça t'arrive, ce n'est pas facile, ce type d'insultes en 2023", a conclu Ivan Juric. Les stades italiens résonnent encore régulièrement de ce type d'insultes visant principalement les joueurs et entraîneurs originaires de l'ex-Yougoslavie et des Balkans. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic en a été la cible par le passé à Rome, comme récemment l'attaquant serbe de la Juventus Dusan Vlahovic début mai à Bergame.

"Il faut des mesures fortes"

L'attaquant belge de l'Inter Milan Romelu Lukaku a également été la cible d'injures racistes lors d'un match à Turin contre la Juventus, en Coupe d'Italie, début avril. L'attaquant ghanéen de la Spezia Emmanuel Gyasi a regretté ces nouvelles injures contre Juric de la part de ses propres supporters: "Ça fait mal de voir ces choses, c'est arrivé à Bergame avec Vlahovic et maintenant ici", a-t-il déclaré sur DAZN.

"Il faut des mesures fortes, que cela se passe contre des personnes de couleur ou contre d'autres, c'est inacceptable", a-t-il ajouté, alors qu'une prise de conscience face au racisme semble en cours en Espagne, après des injures ayant visé l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius à Valence.