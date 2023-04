Juventus-Inter: les images choquantes des insultes racistes contre Lukaku

Sévèrement expulsé pour sa célébration lors de Juventus-Inter (1-1) mardi, Romelu Lukaku a été la cible d’insultes et cris racistes de la part des supporters turinois. Des agissements dénoncés par ses agents.

Le football italien encore éclaboussé par un scandale de racisme. La demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan (1-1) a été marquée par des vives altercations sur le terrain en fin de match. La célébration de Romelu Lukaku après son égalisation sur penalty dans les arrêts de jeu a provoqué la colère de plusieurs joueurs turinois, mais aussi des tribunes.

Des supporters ont pris à partie le Belge en lançant des insultes et cris racistes, comme l'illustrent des vidéos sur les réseaux sociaux montrant déchainement de haine contre l’attaquant qui aura eu pour seul tort de reprendre sa traditionnelle célébration (index gauche sur la bouche, main droite sur le frond) en fusillant du regard les fans de la Juve.

Ce geste lui a d’ailleurs valu un deuxième carton jaune et une expulsion, puisqu’il avait déjà été averti dix minutes plus tôt pour une faute sur Federico Gatti. Les insultes racistes ont fusé à ce moment-là et sont donc poursuivies jusqu’au coup de sifflet final. Ce qui a provoqué l’ire de l’agence Roc Nation Sports International (créée par le rappeur Jay-Z) qui défend ses intérêts. Le président de l’entreprise, Michael Yormack, a diffusé un communiqué sur Twitter mardi soir.

"Au-delà de l’abject"

"Les remarques racistes de ce soir contre Romelu Lukaku par les supporters de la Juventus à Turin étaient au-delà de l'abject et ne peuvent être acceptées, a écrit le patron de l’agence. Romelu a inscrit un penalty en fin de match. Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et dégoûtantes."

"Romelu a célébré de la même manière que ces buts précédents, poursuit Yormack. La réponse de l’arbitre a été de lui donner un carton jaune. Romelu mérite les excuses de la Juventus et j’espère que la Ligue va condamner immédiatement l’attitude de ce groupe de supporters de la Juventus. Les autorités italiennes doivent utiliser cette opportunité pour tacler le racisme, plus que pour punir la victime de ces insultes. Je suis certains que le monde du football partage le même sentiment."

L’étrange défense des supporters turinois de Perin et Danilo

Simone Inzaghi, entraîneur de l’Inter Milan, a confirmé les insultes racistes contre son joueur et espère que les autorités retireront le carton jaune au Belge. Bien moins compréhensifs, les Turinois Danilo et Mattia Perin ont, eux, estimé que la sanction était logique, défendant donc les agissements de leurs supporters. "C'est un manque de respect de se réjouir devant le virage de l'équipe adverse et le tumulte a éclaté à cause de cela", a lancé le gardien. "Il a marqué, il a fait un geste en demandant à notre virage de se taire, il a facilité la tâche de l'arbitre qui l’a averti normalement, abonde le milieu. Il a été expulsé correctement à mon avis."