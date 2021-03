Serie A: l'Inter Milan dévoile son nouveau logo

L'Inter Milan, actuel leader de Serie A, a dévoilé ce mardi son nouveau logo. Pas de révolution au programme, mais une certaine épuration, comme le veut la tendance.

Le F et le C de Football Club ont disparu, mais le I et le M sont toujours là, plus exposés que jamais. Comme annoncé ces dernières semaines, l'Inter Milan a présenté ce mardi son louveau logo. Une épuration, plus qu'une révolution.

"Le nouveau blason incarne les valeurs de l'Inter tout en se concentrant sur seulement deux éléments: le I d'Internazionale et le M de Milano, explique le club lombard sur son site officiel. La forme circulaire est conforme au premier logo créé en 1908. Au centre, le I est enveloppé par le M et les lettres se caractérisent par un dessin beaucoup plus audacieux que les designs précédents." Et de poursuivre sur les couleurs: "En plus du noir, le nouveau logo présente une nouvelle nuance de bleu, plus lumineuse et plus moderne. Vibrante."

Le nom reste le même

Depuis janvier, la presse italienne indiquait qu'en plus du logo, l'Inter s'apprêtait à changer de nom, pour passer officiellement de "Football Club Internazionale Milano" à "Inter Milano" tout court. Ce ne semble finalement pas être le cas. Sur son site, comme ses réseaux sociaux, le club nerazzurro l'affiche en grand: "Je suis FC Internazionale Milano". De quoi rassurer, a priori, les fans historiques.

Les différents logos de l'Inter Milan © Inter Milan

Historique, cette saison 2020-2021 pourrait d'ailleurs l'être pour l'Inter. Champion d'Italie pour la dernière fois en 2010, le club est aujourd'hui leader de Serie A avec six points d'avance sur l'AC Milan, et un match en moins.