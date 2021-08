Serie A: l’Inter Milan donne des nouvelles rassurantes d'Eriksen

L’Inter Milan, le champion d’Italie en titre, a publié un communiqué dans lequel on apprend que Christian Eriksen sera suivi par des médecins danois, qui seront en lien direct avec les Nerazzurri.

Victime d'un arrêt cardiaque contre la Finlande lors de la première journée de la phase de groupe de l’Euro 2021, le milieu de terrain du Danemark et de l'Inter Milan, Christian Eriksen, va beaucoup mieux.

Le milieu de terrain était de retour ce mercredi du côté du centre d’entraînement des champions d’Italie en titre. L’occasion pour lui, de retrouver ses coéquipier plusieurs semaines après la fin du championnat et son terrible accident. L’Inter Milan a publié un communiqué sur son site internet où le club donne des nouvelles rassurantes de son joueur et son programme de reprise qu’il suivra avec l’équipe médicale du Danemark, qui travaillera en étroite collaboration avec le staff médical de l’Inter.



"Ce matin, Christian Eriksen s'est rendu au centre d'entraînement. Le milieu de terrain danois, qui a salué les dirigeants, l'entraîneur, les coéquipiers et tout le personnel présent, se porte bien et se trouve dans d'excellentes conditions psychophysiques. Eriksen suivra le programme de récupération proposé par les médecins danois à Copenhague, qui coordonneront tout le suivi clinique, en tenant toujours informé le staff médical du FC Internazionale Milano", explique les Nerazzurri.

Une carrière compromise

Christian Eriksen, 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l'Inter, s’est fait implanter un défibrillateur cardiaque automatique. Problème, en Italie le dispositif pourrait empêcher le joueur d'évoluer en Serie A à l'avenir parce qu’il est interdit en Italie de jouer avec un défibrillateur sous-cutané.



L’Inter Milan remettra son titre en jeu à partir du 21 août en débutant par la réception du Genoa pour le compte de la première journée de Serie A 2021-2022