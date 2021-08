Euro 2020: l’arbitre de Danemark-Finlande raconte sa réaction au malaise d’Eriksen

Anthony Taylor, arbitre du match entre le Danemark et la Finlande (0-1) au cours duquel Christian Eriksen a fait un arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020, raconte cet énorme moment de peur et justifie sa décision de faire reprendre le match.

De son propre aveu, Anthony Taylor a vécu "la situation la plus difficile" de sa carrière, le 12 juin dernier lors du match de l’Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande (0-1). Ce jour-là, Christian Eriksen s’est effondré en plein match juste avant la mi-temps, frappé par une attaque cardiaque. L’arbitre anglais dirigeait cette rencontre et se souvient très bien de ce grand moment de peur. Sa prise de décision rapide a souvent été saluée.

"Je pouvais clairement voir qu'il y avait quelque chose de grave"

Un peu moins de deux mois plus tard, il raconte. "Cela vous fait réaliser à quel point la vie peut être précieuse, a-t-il déclaré au Daily Mail. J'étais à 10 mètres, je le regardais directement. Il n'y avait personne près de lui. Je pouvais clairement voir qu'il y avait quelque chose de grave. J'ai déjà vu quelqu'un subir un arrêt cardiaque soudain, alors que j'arbitrais Burnley et Newcastle. Un de mes collègues, Eddie Wolstenholme, a fait un arrêt cardiaque dans le vestiaire."

Il a alors géré du mieux qu’il a pu. "Je me souviens très bien juste avant de ramener les équipes aux vestiaires, se rappelle-t-il. Un gars de la sécurité est venu me demander la permission pour sa femme d'être sur le terrain. Pour moi, c’était une évidence absolue, bien sûr qu’elle pouvait."

Le match a repris "en plein accord avec les joueurs"

Il assure aussi avoir reçu le feu vert des joueurs avant de faire reprendre le match plus tard dans la soirée. "Quand il a été décidé de reprendre le match, ce qui a évidemment été débattu, cela a été pris en plein accord avec les deux équipes et les fédérations. Les joueurs avaient parlé à Christian sur FaceTime. Christian leur avait en effet dit de finir la partie. Cela a certainement été la situation la plus difficile de ma carrière, mais cela souligne l'importance de gérer les gens et les émotions. Les gens pensent que les arbitres n'ont pas de cœur et sont juste là pour gâcher leur journée, mais l'essentiel ici est de comprendre comment les gens se sentent et réagissent."

Les joueurs danois réunis en cercle autour de Christian Eriksen © Icon Sport

"Il s'agit de gérer les gens et les émotions plutôt qu'une décision en une fraction de seconde, conclut-il. Ma préoccupation était pour les joueurs et mon équipe. Les vrais héros sont les médecins qui ont fait les compressions et Simon Kjaer qui les a commencées. Mon rôle a un peu changé, vous devenez central dans la gestion de crise. Il est humiliant d'être félicité, mais je le répète - la seule chose que j'ai faite a été de faire venir les médecins."