Serie A: la Juve dominée par Sassuolo et Maxime Lopez

La Juventus s’est inclinée ce mercredi à domicile face à Sassuolo (1-2) à l’occasion de la 10e journée de Serie A. L’ancien milieu de l’OM, Maxime Lopez, a été le buteur décisif de cette rencontre.

Coup d'arrêt pour la Juventus: le club turinois a été battu 2-1 par Sassuolo, jeudi lors de la 10e journée de Serie A, grâce à un but dans les derniers instants du Français Maxime Lopez, ce qui stoppe la remontée des Bianconeri au classement. Menée 1-0 à la mi-temps après un but de Davide Frattesi à la suite d'un jeu à trois avec le Français Grégoire Defrel (44e), les Juventini sont parvenus à égaliser par l'Américain Weston McKennie, révélation de la saison passée, d'une tête imparable (76e).

La Juve hors du podium

Mais c'est finalement l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez, sur une superbe passe en profondeur de Domenico Berardi, qui a puni les Bianconeri. Après six matches sans défaite, la Juve stagne (7e avec 15 points, avant les autres rencontres de la soirée), à trois points du podium.

Dans le même temps, l’Atalanta Bergame s’est imposé chez la Sampdoria (1-3) avec des buts d’Askildsen contre son camp (17e), Zapata (21e) et Ilicic (95e) contre une réalisation de Caputo (10e). L’Udinese et le Hellas Vérone ont eux fait match nul (1-1) avec des buts pour Success (3e) pour les locaux et de Barak (83e) pour les visiteurs.