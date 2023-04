Serie A: la Roma sanctionnée après les chants insultants de ses supporters

La commission de discipline de la Serie A a sanctionné l'AS Roma après que des supporters ont entonné dimanche des chants insultants envers Dejan Stankovic, l'entraîneur de la Sampdoria.

Mardi, la commission de discipline de la Serie A s'est réunie et a infligé une amende de 8 000 euros à l'AS Roma, en réponse au comportement des supporters giallorossi le week-end dernier contre la Sampdoria.

Dimanche, pendant la deuxième période du match de Serie A entre la Roma et le club ligurien (3-0), des supporters du club de la Louve ont entonné des chants qualifiant Dejan Stankovic, l'entraîneur du club génois, de "gitan". Ce dernier contestait alors auprès du corps arbitral l'exclusion de son défenseur Jeison Murillo. José Mourinho, le technicien de la Roma et ancien entraîneur du Serbe lorsqu'il évoluait à l'Inter, a fait taire ces chants en se levant de son banc et en levant le bras face à la foule, pour l'exhorter de cesser.

Suspension pour la Cuva Nord de la Lazio contre la Juventus

La commission a également étudié le cas de la Curva Nord de la Lazio, épinglée pour ses "chants vulgaires et offensants à caractère religieux" au cours du derby romain le 19 mars (1-0). Les autorités ont décidé d'infliger un huis clos partiel d'une rencontre au club laziale lors du prochain match à domicile (soit le choc contre la Juventus, le 8 avril) en ordonnant la fermeture de la Curva Nord.

Cette sanction est assortie d'un sursis d'un an qui pourrait enclencher de nouvelles sanctions si de pareils événements venaient à se réitérer.