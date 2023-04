Serie A: Mourinho fait taire des chants racistes des supporters de la Roma

Dejan Stankovic, entraîneur serbe de la Sampdoria, a été la cible de chants racistes ce dimanche lors d’un match de Serie A face à l’AS Rome, les Tifosi romains le traitant de "gitan". En pleine rencontre, José Mourinho a fait taire ses supporters.

José Mourinho est un homme passionné. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Dimanche soir, lors de la rencontre comptant pour la 28e journée de Serie A entre l’AS Rome et la Sampdoria (3-0), le Special One a fait taire ses propres supporters, coupable de chants racistes à l’encontre de l’entraîneur adverse, Dejan Stankovic.

L'épisode a eu lieu en début de la seconde période. Alors que Stankovic protestait après l'exclusion d'un défenseur de la Sampdoria, Jeison Murillo, des chants traitant le coach serbe de "gitan" ont été entonnés par la Curva Sud, la tribune la plus chaude du Stadio Olimpico de Rome. Cette attitude à pousser Mourinho à se lever devant son banc pour demander aux tifosi de s’arrêter. Le visage fermé et l’air dépité, le technicien est resté plusieurs secondes le bras levé avant que les supporters reviennent à la raison.

Mourinho fait taire des chants racistes des supporters de la Roma (02/04/2023) © Icon

Mourinho: "Il a des enfants, une famille, et ce n'était pas beau"

"Je suis fier d'être gitan, personne ne peut m'offenser en m'appelant gitan, José le sait, a réagi Stankovic après la rencontre au micro de DAZN. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire", a ajouté l'entraîneur, qui a évolué sous les ordres du Portugais à l'Inter Milan entre 2008 et 2010, les deux hommes remportant notamment la Ligue des champions 2010 ensemble.

"Il n'a pas à me remercier, je l'ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un autre, a répondu Mourinho en conférence de presse. J'ai été souvent insulté dans des stades, je me suis construit un mur de protection et je suis sûr que ‘Deki’ (Stankovic, ndlr) a fait la même chose. Mais il a des enfants, une famille, et ce n'était pas beau. Nos supporters sont fantastiques mais j'ai pensé qu'il fallait suivre mon instinct, on ne touche pas à un ami", a conclu l'entraîneur de la Roma.