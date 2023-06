Serie A: le Cagliari de Ranieri monte et le Hellas Vérone se sauve dans deux matchs fous

Claudio Ranieri et Cagliari ont obtenu leur montée en Serie A dimanche soir, grâce au but de Leonardo Pavoletti inscrit à... la 94e minute.

Sur le gong! Cagliari a décroché son accession en Serie A dans les derniers instants du barrage retour qui l’opposait à Bari, dimanche soir. Relégué en Serie B à l’issue de la saison 2021-2022, Cagliari retrouve déjà l’élite sous l’égide de Claudio Ranieri, arrivé en décembre. Frustrée par l’égalisation de Bari (1-1) dans les derniers instants du match aller, en Sardaigne, l’équipe de Cagliari s’est vengée à l’extérieur avec cette montée acquise dans les ultimes secondes du match, sur un but à bout portant de Leonardo Pavoletti (94e).

Cruelle soirée pour la Spezia

Cagliari rejoint ainsi Frosinone et le Genoa à l’étage supérieur, ces deux clubs ayant été promus au terme de la saison régulière. Cagliari avait conclu le championnat à la 5e place avant d’entamer les play-offs.

Il s’agira de la 43e saison de Cagliari dans l’élite. Claudio Ranieri a succédé à Fabio Liverani cet hiver. Le technicien italien de 71 ans avait déjà entraîné le club sarde entre 1988 et 1991, obtenant deux promotions consécutives, le club passant à l'époque de la troisième division à la Serie A en deux ans.

Dans le barrage pour le maintien en Serie A, disputé sur terrain neutre entre deux équipes qui se trouvaient à égalité de points au classement, c'est l'Hellas Vérone, 18e et relégable, qui a obtenu le droit de rester en Serie B avec un succès 3-1 contre la Spezia, 17e et non relégable avant ce match. Cruel. Ce match risque de faire parler, autant pour la façon dont il a été organisée que pour son scénario, et ce fait de jeu survenu peu après l'heure de jeu, quand Davide Faraoni a empêché la réduction du score à 3-2 en sortant le ballon de la main. Il a certes écopé d'un carton rouge, et un penalty a bien été accordé à la Spezia, mais M'Bala Nzola a manqué sa tentative.